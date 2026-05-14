Vandalizan el altar de Sandra Peña tapando su cara y los mensajes de cariño con pintura en espray

Desde el pasado mes de octubre, uno de los bloques de piso de la calle Rafael Laffón cuenta con un altar improvisado en memoria de la joven Sandra Peña.

La menor de 14 años se quitó la vida el 14 de octubre precipitándose por la azotea del edificio en el que vivía como consecuencia del acoso escolar que, presuntamente, estaba sufriendo por parte de tres compañeras de clase.

Ahora, el pequeño homenaje situado en el portal del bloque en el que residía la sevillana está siendo objeto de actos vandálicos.

Tal y como ha podido saber este medio, desde la Feria de Abril, los carteles con la cara de Sandra y mensajes de cariño que "dejan sus antiguas compañeras de fútbol" han aparecido en al menos dos ocasiones con pintadas.

Concretamente, los autores de estos hechos han rociado con espray de pintura roja y negra el rostro de la menor y algunas de las frases escritas.

Según cuenta un testigo presencial de estos hechos, son algunos padres de los alumnos del centro en el que estudiaba Sandra, el Irlandesas de Loreto, quienes se han encargado de limpiar el altar, puesto que se trata de cartulinas plastificadas y la pintura se puede borrar con acetona.

Imagen del altar de Sandra Peña. Cedida.

Asimismo, cuenta que "la madre de Sandra tuvo que quitar la bandera del Betis -club del que era aficionada- y la camiseta del equipo de fútbol en el que jugaba" la joven. Ambos elementos "aparecieron con pintura blanca".

Dos investigaciones

Cabe recordar que desde el pasado mes de octubre, la Fiscalía de Menores mantiene abiertos dos expedientes paralelos para esclarecer todo lo sucedido.

Imagen del altar de Sandra Peña. Cedida.

Uno de ellos investiga cuál es el grado de implicación de las tres compañeras de colegio que, supuestamente, habrían acosado a Sandra; mientras que el segundo se basa en aclarar si el centro en el que estudiaba Sandra activó los protocolos pertinentes.

Al hilo de esto último, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (FP) de la Junta de Andalucía está a la espera de lo que resuelva el Ministerio Público para decidir si le quita el concierto al colegio.

El caso de Sandra Peña conmocionó a toda la sociedad sevillana y española, poniendo el foco nacional en la capital hispalense y volviendo a abrir el debate sobre el acoso escolar.

Además, fruto de este suceso, la Junta de Andalucía ha decidido reforzar los protocolos que se activan en este tipo de casos, endureciendo el castigo de los acosadores.