Nace el primer barómetro de la publicidad en Sevilla para detectar retos y oportunidades del sector

La Asociación de Empresarios de la Publicidad de Sevilla, en colaboración con Intelqualia, especializada en investigación de mercados y estudios de prestigio, ha puesto en marcha el primer Barómetro del Sector Publicitario en Sevilla.

Se trata de una iniciativa pionera cuyo objetivo es analizar la situación actual de la industria, sus principales desafíos y las perspectivas de futuro tanto en la ciudad como en el conjunto de Andalucía.

Esta primera fase, de carácter cualitativo, se ha desarrollado mediante un grupo de discusión (focus group) y diversas entrevistas en profundidad a profesionales y agencias del sector publicitario, la comunicación y los medios en Sevilla.

El proyecto se consolida así como uno de los primeros espacios de reflexión conjunta sobre el presente y la evolución de la industria publicitaria local.

Entre los participantes han estado representantes de distintas agencias y compañías del sector, como Salvador Toscano (presidente de la AEPS y CEO de Frente a Texto), Mario Blanco (Squirrel/NF Media), Antonio Carlos Rivero (Brandmedia), David Acosta (Innn), Zigor Martín (Global), Félix Blanco (Click Off), Carmen Gonzaga (Medios y Más), Raquel Soldado (Dentsu), Alberto Corchado (La Máquina de Humo), Juan Ramas (La Caseta), Irene González (Havas) y Mario Aguilar (Maruja Limón).

Paralelamente, se ha distribuido una encuesta al conjunto del sector publicitario sevillano con el objetivo de ampliar la muestra y obtener una visión lo más representativa posible de la actividad en la ciudad y la provincia.

Cuestiones claves

Durante esta fase inicial se han abordado cuestiones clave que afectan al sector, como la evolución de las demandas de los clientes, la captación y retención de talento, la competencia creciente de empresas de fuera de Andalucía, las oportunidades de crecimiento para las agencias locales o el impacto de la inteligencia artificial en los procesos y modelos de negocio publicitario.

También se han tratado aspectos relacionados con la transformación tecnológica de la industria, la capacidad de las agencias sevillanas para competir en mercados nacionales e internacionales y la relación del sector con las administraciones públicas, especialmente en lo relativo a concursos y licitaciones.

Toda la información recopilada en esta etapa servirá como base para la fase cuantitativa del barómetro, que permitirá obtener una fotografía más amplia y representativa del sector publicitario sevillano.

"Herramienta estratégica"

El presidente de la AEPS, Salvador Toscano, ha subrayado que este proyecto “nace con la voluntad de convertirse en una herramienta estratégica para todo el sector”, destacando la importancia de generar un espacio común para compartir inquietudes, detectar oportunidades y construir una visión conjunta del futuro de la publicidad en Sevilla y Andalucía.

Por su parte, Rocío Tornay, socia y CEO de Intelqualia, ha señalado que la riqueza de esta fase reside en la diversidad de perfiles participantes y ha destacado que el sector vive “un momento de profunda transformación en el que escuchar a sus protagonistas es clave para entender su evolución”.

En la misma línea, Joaquín Ágreda, socio y director de investigación de la consultora, ha apuntado que las conclusiones del focus group reflejan un sector “dinámico y creativo, con gran capacidad de adaptación, aunque también condicionado por retos estructurales y de competitividad”.

Con este proyecto, la AEPS refuerza su apuesta por el fortalecimiento de la industria publicitaria andaluza, impulsando herramientas de análisis que contribuyan a mejorar la competitividad, la innovación y el posicionamiento estratégico de agencias y profesionales.

El primer Barómetro del Sector Publicitario en Sevilla será presentado en un acto oficial de la AEPS previsto para finales de junio de 2026.