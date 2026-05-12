Detenido un hombre en Sevilla por agredir a un médico después de que le propusiera el alta médica

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre por un delito de atentado contra un funcionario sanitario y otro de lesiones.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando un paciente increpó y agredió a un médico de una mutua ubicada en la capital hispalense después de que le propusiera el alta médica.

Este hecho no gustó nada al responsable del suceso, quien esperó a que el sanitario saliese de su lugar de trabajo.

Ya en la calle, el ahora detenido comenzó a increpar a la víctima verbalmente.

Posteriormente, tal y como se señala en el escrito emitido por la Policía Nacional, el hombre empezó a agredirlo físicamente, provocando que el sanitario cayese al suelo.

Esto último no frenó al detenido, sino todo lo contrario: "continuó con la agresión".

La víctima logró refugiarse en el interior del centro médico donde trabajaba. Es más, fue en él donde recibió atención médica por las lesiones provocadas.

Como resultado de la investigación, los agentes lograron identificar y detener al presunto autor de la agresión y se dio cuenta de los hechos a la autoridad judicial competente.