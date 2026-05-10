La 'fiebre inmobiliaria' golpea Triana, la zona que más se ha encarecido en un año con casi 450€ de diferencia

Sevilla vive un mes tras otro el mismo escenario: el precio de la vivienda aumenta y alcanza máximos históricos cada treinta días. Las subidas, eso sí, no se producen al mismo nivel en todos los barrios de la ciudad y, de entre todas las zonas, Triana se lleva la medalla de oro a la mayor escalada anual de precios.

El barrio de Triana ofrecía, en abril de 2025, el metro cuadrado a 3.286 euros. Este abril, según los datos de Idealista, el barrio ya registraba 3.733 euros el metro cuadrado. En un solo año, adquirir un inmueble en este popular barrio es 447 euros más caro.

Por descontado, la otra orilla de Sevilla ha vuelto a golpearse con el récord en precio de vivienda en abril de 2026, al igual que otros 11 barrios de la ciudad.

Aunque varias zonas de Triana parecen enfriarse a nivel de precios, este nuevo pico lo ha provocado el encarecimiento del área Altozano - Pagés del Corro, que en solo un mes ha subido un 2,8 por ciento, situándose en la actualidad en 4.509 euros el metro cuadrado. Por encima de la media del barrio.

El casco histórico de la ciudad sigue de cerca al barrio de los alfareros. La diferencia con respecto a hace un año a nivel de precio de vivienda es de 365 euros. Con el mismo escenario de un nuevo máximo histórico en abril, el precio medio actual del metro cuadrado en el centro es de 4.145 euros. El año pasado por estas fechas la cifra se encontraba en 3.780.

Por su parte, una de las áreas por excelencia donde el mercado inmobiliario se ha mantenido por las nubes, Los Remedios, ha tenido una subida anual más discreta que sus vecinos.

En un año, la media para ser propietario de un inmueble en calles emblemáticas como República Argentina ha ascendido en 265 euros. Con un reiterado máximo histórico en abril de 2026, el precio actual del metro cuadrado se encuentra en 3.814 euros. Justo a medio camino entre el Centro y Triana.

Subidas 'periféricas'

Paradójicamente, zonas más alejadas del centro de Sevilla han escalado más en el precio de sus viviendas que Los Remedios. Es el caso de Pino Montano y San Jerónimo, al norte de la ciudad, que por la escalada que están sufriendo podría decirse que están llamados a convertirse en los nuevos barrios de moda.

Pino Montano, que lleva más de un año padeciendo las obras de la línea 3 del Metro por sus calles, con el futuro beneficio de, para 2030, estar conectado con el Prado San Sebastián en cuestión de minutos, ha visto encarecer sus inmuebles en 309 euros.

En abril de 2026, el precio medio del metro cuadrado en este barrio es de 1.855 euros. Su máximo histórico se quedó estancado en enero y, desde entonces, ha experimentado una bajada trimestral del 2,3 por ciento.

San Jerónimo ha escalado en un año aún más que su vecino: 334 euros. Esta zona tradicionalmente ferroviaria, que sí ha alcanzado su máximo histórico en abril de 2026, sitúa su metro cuadrado en 1.728 euros. Hace un año, esta cifra se encontraba en 1.394.

Incrementos 'tímidos'

Por otro lado, áreas 'premium' como Prado San Sebastián, Felipe II o Nervión, aunque en aumento, han experimentado subidas más tímidas.

De hecho, en comparación con el mapa sevillano, Prado-Bueno Monreal-Felipe II ha sido la zona con un aumento más limitado en un año: apenas 175 euros. Encontró su máximo histórico en noviembre de 2025 y, desde entonces, el precio parece estar conteniéndose.

En la actualidad, adquirir una vivienda en esta emblemática zona céntrica y adinerada de la ciudad asciende a una media de 3.674 euros el metro cuadrado.

Algo similar, aunque más acusado, sucede con Nervión. Con respecto a abril de 2025, el precio ha subido 292 euros según los informes de Idealista.

Sin embargo, el área del Sánchez Pizjuán sí topó con su máximo histórico este abril, y en la actualidad el metro cuadrado tiene una media de 3.481 euros.