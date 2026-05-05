A prisión un veinteañero que apuñaló al jubilado con el que mantenía relaciones tras negarse a darle la pensión

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado este martes a un joven de 21 años a una pena de tres años, siete meses y quince días de prisión tras haber apuñalado a un hombre de 72 años. El agresor no podrá comunicarse con el hombre durante un periodo de cuatro años.

El acusado ha reconocido que mantenía una relación con la víctima y había convivido durante un año y medio con él.

Además, ha confirmado los hechos y aceptado la pena interpuesta, tras un acuerdo alcanzado entre su defensa y la Fiscalía dado que, en principio, enfrentaba una petición fiscal de 14 años de prisión por delitos de robo con violencia en casa habitada, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito continuado de estafa.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de julio de 2025, cuando el encausado accedió a la vivienda del septuagenario a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a él.

Según el relato judicial, alrededor de las ocho de la mañana, el joven exigió de forma violenta al hombre el dinero de su pensión de jubilación. En concreto espetó al varón "¡Dame la paga!", "¡Que me des la paga!", en referencia a su pensión de jubilación.

Ante la negativa de la víctima, según el tribunal, el agresor registró los armarios de la casa, se hizo con un cuchillo de cocina y se lo clavó en el costado izquierdo mientras el hombre permanecía sentado en su cama, causándole un traumatismo abdominal de siete centímetros de profundidad.

Tras la agresión, el joven entregó una compresa a la víctima para frenar la hemorragia, le "arrebató" su teléfono móvil y huyó del lugar.

Posteriormente, aprovechando que conocía las claves de la banca online de la víctima, utilizó el dispositivo para realizar transferencias, bizums y retiradas de efectivo por un valor total de 1.718 euros, vaciando por completo la cuenta bancaria.

Tanto el dinero como el teléfono han sido ya restituidos a la víctima, quien reclamó por las lesiones físicas sufridas durante el asalto.

El tribunal ha considerado al joven autor de los delitos de robo con violencia en casa habitada, homicidio en grado de tentativa y estafa continuada.

Además de la pena de privación de libertad, la sentencia firme incluye la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima durante un periodo de cuatro años.

El magistrado ha dictado el fallo tras modificar la Fiscalía sus conclusiones provisionales al apreciar que las capacidades del acusado estaban mermadas en el momento del ataque debido a su consumo de sustancias.

Tras aplicar los atenuantes de reparación del daño y de drogadicción, ha quedado acreditado que el joven actuó bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes.