El Ayuntamiento de Sevilla retira 257 carteles electorales de la ciudad, de los cuales la mitad eran del PSOE

Carteles del PSOE-A para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. María José López / Europa Press

El Ayuntamiento de Sevilla ha procedido a la retirada de un total de 257 soportes de propaganda electoral con motivo de la campaña por las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. De ellos, la mitad eran del PSOE, partido contrario al de la alcaldía hispalense.

Entre banderolas y pancartas, la actuación municipal ha afectado principalmente al PSOE, que concentraba más de la mitad del material retirado, con 132 unidades. A continuación se sitúan el PP (45), la coalición Por Andalucía (41), Vox (30) y Adelante (9).

El origen de esta intervención se encuentra en un informe técnico elaborado por la Gerencia de Urbanismo, en el que se detallan tanto las cifras como la distribución de los elementos retirados y los motivos que han llevado a su desmontaje.

El documento, al que ha tenido acceso Diario de Sevilla, está firmado por el gerente del organismo, Fernando Vázquez, y recoge las conclusiones de una inspección realizada el 1 de mayo por el servicio de Alumbrado Público.

Según el informe, los técnicos detectaron que muchas de las instalaciones presentaban deficiencias que podían comprometer la estabilidad de los soportes.

En concreto, se advertía del riesgo que suponían para la estructura de los báculos de alumbrado y sus sistemas de fijación, agravado por las condiciones meteorológicas de ese día y la ausencia de elementos de protección en los anclajes metálicos.

Uno de los puntos geográficos más sensibles señalados en el informe es la Carretera de Carmona, donde ya se habían identificado problemas estructurales en marzo.

En esa zona, considerada de situación "grave", se retiraron 35 elementos, de los cuales 31 pertenecían al PSOE y 4 a Vox. Urbanismo ya había previsto en abril la renovación de soportes, pernos y basamentos en este entorno debido a su deterioro.

El documento subraya además las dimensiones y peso de estas infraestructuras, que pueden alcanzar entre 9 y 14 metros de altura y varios cientos de kilos. En caso de caída, advierten los técnicos, podrían ocasionar daños de gran gravedad tanto a peatones como a vehículos.

Desde la Gerencia de Urbanismo recuerdan que la instalación de este tipo de elementos está sujeta a autorización previa, que exige la presentación de un proyecto técnico que garantice la seguridad del conjunto.

También se deben especificar las ubicaciones exactas, las características del material y los medios técnicos empleados para su colocación.

Asimismo, el informe deja claro que solo se permiten banderolas simples fijadas con herrajes adecuados, quedando expresamente prohibidas las pancartas sujetas con bridas o la instalación de más de una banderola por soporte, tanto por motivos de seguridad como de estética urbana.

En la inspección del 1 de mayo no constaba ninguna solicitud registrada para la colocación de estas estructuras, lo que, según el documento, habría motivado igualmente un informe desfavorable en caso de haberse presentado.

Ante esta situación, se ordenó la retirada generalizada de todos los elementos, sin distinción de partido político, con el objetivo de garantizar la seguridad y preservar el estado del mobiliario urbano.

Por su parte, el Ayuntamiento ha recordado que los espacios habilitados para propaganda electoral son determinados por la Junta Electoral de Zona, y que cualquier instalación fuera de estos puntos o sin autorización está sujeta a retirada, especialmente si supone un riesgo para la ciudadanía.