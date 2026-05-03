Moreno anuncia sus medidas para el acceso a la vivienda en Dos Hermanas, la cuna del sanchismo donde ganó en 2022

El candidato del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto electoral en Dos Hermanas. Europa Press

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha ido hasta Dos Hermanas, cuna del sanchismo y donde ganó el PP en las últimas elecciones autonómicas, para anunciar sus medidas que facilitarán el acceso a la vivienda.

La elección del municipio no es casual, porque además de las cuestiones políticas, es el tercero en Andalucía que más viviendas tiene proyectadas, después de las capitales de Sevilla y Málaga.

Y es ahí donde se ha comprometido Juanma Moreno este domingo a una ampliación del precio máximo de la vivienda para aplicar los tipos reducidos en el impuesto de transmisiones y que actualmente está fijado en 150.000 euros.

"Hoy en día no hay vivienda que se construya a ese precio", por las subidas de todos los elementos necesarios para la construcción, ha subrayado Moreno en una comparecencia ante los medios de comunicación durante una visita a la zona residencial de Entrenúcleos.

Por tanto, están haciendo cálculos sobre hasta dónde se podría ampliar el precio máximo, que podría rondar entre los 200.000 y 220.000 euros.

Moreno ha asegurado que un nuevo gobierno del PP andaluz seguiría trabajando "con mucha ímpetu en uno de los grandes objetivos de esta legislatura", como es facilitar el acceso a la vivienda.

También se ha referido a la medida fiscal que ya anunció hace unos días sobre la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesión y donaciones cuando se hace una cesión de vivienda entre hermanos.

Asimismo, se ha referido a su compromiso de cara a la nueva legislatura de ofrecer soluciones reales de acceso a una vivienda a 200.000 personas en Andalucía.

El candidato del PP-A ha defendido que sus compromisos son "creíbles" porque se hacen "con presupuesto, con realismo y cuantificando cada una de estas medidas".

Andalucía ha multiplicado por cuatro las viviendas protegidas impulsadas, con más de 15.700 en siete años, y ha anunciado la segunda fase del Plan Vive, con 20.000 nuevas viviendas protegidas y otras 22.000 en rehabilitación, para facilitar 66.000 viviendas en alquiler asequible.

En esta misma localidad, el presidente ha anunciado que, si sigue siendo presidente, se iniciarán los estudios para extender la línea 1 del metro de Sevilla hasta Entrenúcleos, en Dos Hermanas, y Bormujos.

En palabras del presidente, este municipio es "la novena ciudad más poblada de Andalucía" y una de las 50 mayores de España, "tiene que ser tratada" como tal.

Moreno ha recordado que la Junta ha acompañado este crecimiento con inversiones y nuevos servicios. Entre ellos, ha señalado el nuevo instituto de Secundaria y el nuevo colegio de Infantil y Primaria en Entrenúcleos, con 450 nuevas plazas y una inversión de siete millones de euros, que se sumarán hasta alcanzar casi 700 nuevas plazas educativas en el municipio.

Se muestra "optimista"

El candidato popular ha hecho una reflexión sobre estos cuatro días de campaña. Moreno se ha mostrado "optimista" por el cariño que está recibiendo en las localidades que está visitando y porque es consciente de que su partido representa "un proyecto de gobierno, con equipos y con experiencia".

"No es ningún experimento ni supone ninguna amenaza para el conjunto de los ciudadanos". Tampoco representa "una oferta electoral clásica" ni es un partido "que viene a arañar un puñado de votos, ni busca un salvavidas".

"Y lo que somos es fiabilidad, seguridad y certidumbre, con nuestras luces y con nuestras sombras, pero somos un proyecto de estabilidad y de confiabilidad para los andaluces", ha añadido Juanma Moreno.

El presidente en funciones, por tanto, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la mayoría de los andaluces va a seguir apostando por "la estabilidad, por la seguridad y por la fiabilidad, por lo que ya conocen y es cercano y fiable, que es el gobierno del PP".

También se ha pronunciado sobre el debate que se celebrará este lunes en RTVE entre candidatos a la Junta. Ha confiado en que sea "sereno" y que no se pierdan "los nervios" a la vista de que ya algunos, durante la campaña, "están instalados en los insultos".

Ha confiado en que sea un "debate serio, sin mentiras" y que sirva a los ciudadanos "para confrontar los distintos modelos" y que los que tengan dudas sobre su voto, las puedan solventar.