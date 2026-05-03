El Cajasol Sevilla BM Proin hace historia: es el primer equipo en ascender a la máxima categoría del balonmano español

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, saluda a los jugadodores del Cajasol Sevilla BM. Ayuntamiento de Sevilla

El Cajasol Sevilla BM Proin ha hecho historia al convertirse en el primer equipo sevillano en ascender a la máxima categoría del balonmano español.

Se trata de un ascenso histórico, a falta de una jornada para finalizar la liga y que ha vivido en directo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

El primer edil ha felicitado al club por haber hecho realidad un sueño que llevaban muchos años anhelando los aficionados al balonmano de nuestra ciudad: "contar con un equipo sevillano en una de las mejores ligas del mundo".

"Es un orgullo para Sevilla contar con un club como el Cajasol Sevilla BM Proin, un equipo que es ejemplo de que cuando se hacen bien las cosas dan su fruto", ha añadido el alcalde.

El Proin cuenta con su presidente al frente, Juan Ramón Jordán; su director deportivo, Juan Andreu, su entrenador del primer equipo, Víctor Montesinos, los jugadores, un gran cuerpo técnico y los trabajadores que han hecho posible esta hazaña.

El Cajasol Sevilla BM Proin juega en el Pabellón Municipal de Amate, la que se ha convertido en su sede permanente en la ciudad de Sevilla.