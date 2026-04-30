La obra del Centenario vuelve a pararse por enésima vez: la UTE pide la rescisión del contrato a Transportes

La obra del puente del Centenario vuelve a pararse. La UTE, encabezada por Acciona, ha pedido la rescisión del contrato después de que el Ministerio de Transportes haya declinado la solicitud de las empresas de aumentar su presupuesto tras el aumento de los costes de producción.

De aprobarse la suspensión del contrato, se deberán terminar los trabajos ya abonados y, una vez que finalicen, Transportes tendrá que volver a licitar la obra por vía de emergencia. Las empresas señalan que les avala la ley debido a la subida de los sobrecostes.

En 2023, el departamento liderado por Óscar Puente ya aumentó el presupuesto inicial, pasando de más de 86 millones de euros a 102,8 millones. La razón de esto fue el encarecimiento de los precios como consecuencia de la Guerra de Ucrania.

Ahora, las entidades encargadas de la ejecución de los trabajos -Acciona, Tecade y Freyssinet- han vuelto a solicitar un aumento de la cuantía por la misma razón, algo que el Ministerio ha rechazado tras recibir un informe desfavorable.

El motivo es que, con esta nueva subida, el presupuesto total superaría el 20 por ciento, el límite legal.

La obra -que consiste en la ampliación del tablero y la sustitución de los tirantes- quedó parada hace dos meses, momento en el que saltaron todas las alarmas. Finalmente, se ha confirmado que las labores volverán a quedar paradas.

Cabe destacar que las modificaciones que ahora se estaban haciendo en el puente -la ampliación de los tableros y la sustitución de los tirantes- están relacionadas con el presunto caso de corrupción por el que están siendo investigados Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE; José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes; y su asesor, Koldo García. El proyecto ha sido revisado por orden judicial.