La línea de tranvía de Alcalá de Guadaíra a Sevilla entrará en funcionamiento este año

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el tranvía de Alcalá de Guadaíra, una infraestructura "clave para la movilidad metropolitana de Sevilla y para la calidad de vida" de miles de familias, estará en funcionamiento en este año.

En una intervención ante los medios de comunicación en el municipio, donde reside, Moreno ha expresado su satisfacción por comprobar que el tranvía de Alcalá "este año 2026 estará para uso y disfrute no solamente de todos los vecinos" de la localidad, sino del conjunto de esta zona del área metropolitana para conectarse con Sevilla.

Moreno ha subrayado que el Gobierno andaluz "cumple con la palabra dada y hace posible un proyecto que no existía y no iba a ser viable" y que hoy se encuentra ya en fase de pruebas.

Ha recordado que se trata de una actuación iniciada hace años, con fondos europeos que hubo que recuperar tras numerosas gestiones en Bruselas. "Pudimos recuperar esos fondos con una gestión muy rigurosa", ha afirmado Moreno, apuntando que el tranvía será "una feliz realidad en la vida diaria de los alcalareños y los sevillanos".

El presidente de la Junta ha detallado que la actuación supone una inversión superior a los 300 millones de euros, con más de 120 millones ejecutados antes de la paralización de los trabajos y más de 184 millones destinados a completar los 12 kilómetros de trazado entre Montecarmelo y la Universidad Pablo de Olavide, donde conecta con el metro de Sevilla.

También ha recordado que el 18 de marzo llegaron los dos primeros trenes, dentro de un contrato con CAF de 32,5 millones de euros para un total de seis unidades.

Culminación de la Línea 3 de Metro

Según ha explicado, la fase de pruebas ya ha comenzado y los trabajos estarán finalizados este verano, momento en el que se iniciarán las pruebas en blanco antes de la puesta en funcionamiento definitiva, una vez que se compruebe que todo cumple los requisitos de seguridad.

Moreno ha enmarcado este avance en la apuesta del Gobierno andaluz por las infraestructuras de transporte y la movilidad sostenible.

Durante su intervención, Moreno ha anunciado nuevas actuaciones para Sevilla, como la culminación de la línea 3 norte del metro, la finalización del estudio informativo y los proyectos de la línea 2 hacia el Aljarafe, Sevilla Este y el aeropuerto, la incorporación de cinco nuevas unidades móviles en la línea 1 y el estudio de nuevas conexiones hacia Mairena del Aljarafe, Bormujos, Tomares, Dos Hermanas y Entre Núcleos.

"Estos son proyectos que nosotros muchos los prometimos en campaña electoral y que estamos ejecutando en tiempo y forma, por tanto cumpliendo con la palabra dada", ha afirmado.