El alcalde de Sevilla pide el "cese fulminante" de Puente por el paro de las obras del Centenario y exige plazos a Sánchez

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentará una moción en el próximo Pleno municipal para pedir el "cese fulminante" del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El motivo es la noticia de que las obras del Puente del Centenario han vuelto a quedar paradas después de que la UTE encargada de su realización haya pedido al Ministerio la cancelación del contrato por los sobrecostes.

Además, el regidor municipal ha informado de que está redactando una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con dos objetivos.

El primero es saber cuáles son a partir de ahora los plazos del proyecto de la citada infraestructura -investigada por el presunto caso de corrupción al que están vinculados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García-

Asimismo, en el escrito el primer edil pedirá "explicaciones" por todo lo que rodea a la obra. Sanz ha afirmado que este proyecto es el "mejor ejemplo de la corrupción del PSOE y de su presunta financiación irregular".

Por último, el alcalde hispalense ha subrayado su desconfianza en que "Sánchez vaya a ser capaz de dejar la obra lista antes de irse". En su opinión, los trabajos en el Centenario van a quedar "empantanados".

En la carta remitida al presidente del Gobierno, Sanz asegura que la noticia de la paralización de las obras ha "caído como un jarro de agua fría" a los sevillanos, quienes "a diario sufren los atascos que esta vía genera".

Asimismo, ha recordado que ha pedido "en multitud de ocasiones" una reunión con el Ministerio de Transportes para abordar otras cuestiones.

En todos estos casos, según ha indicado en el escrito también compartido a los medios de comunicación, el primer edil ha recibido "la negativa" e incluso "el bloqueo" de Óscar Puente en redes sociales "por insistirle".

Una vez más, Sanz ha vuelto a recriminar al presidente del Ejecutivo el "abandono" y "castigo" a Sevilla por parte del Gobierno y su "empeño por eternalizar las obras fundamentales de la ciudad".

Al hilo de esto ha recordado la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el Aeropuerto de San Pablo, la "casi parálisis" de la SE-40 y el cierre del anillo de cercanías, algo "fundamental" para acondicionar el Estadio de La Cartuja al Mundial de Fútbol 2030, tal y como ha señalado la FIFA.