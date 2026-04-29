Quirónsalud refuerza el diagnóstico del cáncer de mama con la tecnología más avanzada de la sanidad privada de Sevilla

Realización de una mamografía a una mujer. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, ha incorporado un nuevo sistema de mamografía digital de última generación que mejora la detección precoz del cáncer de mama y agiliza los procesos diagnósticos.

Se trata de una tecnología que integra tomosíntesis mamaria tridimensional de alta resolución y mamografía con contraste en un único sistema.

La plataforma está diseñada como un sistema integral de diagnóstico e intervención mamaria, situándose como uno de los dispositivos más avanzados actualmente disponibles en la sanidad privada sevillana.

Precisión del diagnóstico mamario

La tomosíntesis permite obtener imágenes en cortes de la mama con gran nivel de detalle, lo que reduce la superposición de tejidos propia de la mamografía convencional.

"Esto se traduce en una mayor capacidad para detectar lesiones y en una disminución de pruebas adicionales", afirma el jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Ignacio Garrido Lombardo.

"El principal avance es que podemos estudiar la mama en tres dimensiones, lo que aumenta la precisión diagnóstica y nos ayuda a detectar tumores en fases más tempranas", explica Lombardo.

Biopsias guiadas

Gracias al nuevo sistema, también se podrán realizar biopsias guiadas tanto por tomosíntesis como por contraste, lo que facilita la localización de lesiones que no siempre son visibles con técnicas convencionales.

"Esto nos ayuda a ser más determinantes y, en muchos casos, evitar pruebas adicionales como la resonancia magnética, acortando los tiempos para el diagnóstico", añade el especialista.

Mejora de la experiencia

El equipo incorpora además mejoras en la experiencia de la paciente, con un diseño más ergonómico y sistemas que favorecen una mayor comodidad durante la exploración y los procedimientos.

Destaca especialmente la incorporación del sillón específico para biopsias mamarias, que permite realizar los procedimientos con la paciente sentada o tumbada de forma estable y cómoda.

Según el especialista, "este elemento mejora la tolerancia durante biopsias prolongadas, reduce la ansiedad y optimiza las condiciones tanto para la paciente como para el personal técnico y médico".

Así, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa avanza en la modernización de sus servicios, con un abordaje más completo y preciso del diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria.