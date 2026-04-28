Los toldos de la avenida de la Constitución no tendrán el sistema del año pasado porque "no gustó a nadie"

Sevilla cuenta los días para convertirse en el 'horno' por el que es conocida durante los meses de verano -y antes-. Con las temperaturas subiendo poco a poco y a la espera de que peguen el primer acelerón, la vista está ya puesta en la colocación de los toldos en determinadas zonas de la urbe, entre ellas la céntrica avenida de la Constitución.

El año pasado, el sistema de anclaje, la fecha en la que finalmente se colocaron y la sombra que daban dio de qué hablar.

Hubo usuarios que criticaron, por ejemplo, que la superficie del espacio que quedaba resguardada del sol era "insuficiente". Por este motivo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que este año el modelo "no será el mismo" porque fue un proyecto que "no gustó a nadie".

Aunque por ahora se desconoce cómo será la estructura elegida, el primer edil ha afirmado que "pronto habrá noticias" a la vez que ha confirmado que la obra para colocar los toldos que se van a encargar de dar sombra en el puente de San Telmo "no va retrasada en exceso". En un principio, los trabajos deben haber finalizado "en mayo".

Al hilo de esto, ha recordado que "no es solo poner el toldo", sino que hay que adecuar la estructura al puente como ya se hizo en el puente de El Cachorro.

'Casetas discotecas'

En paralelo, apenas dos días después de la clausura de la Feria de Abril 2026, ya se está pensando -y trabajando- en la de 2027.

En esta ocasión, los dos asuntos que comienzan a coger fuerza son la ampliación del Real -que ya lleva tiempo en las conversaciones- y la desaparición de las denominadas como 'casetas discotecas'. Estas últimas son aquellos módulos que, llegada determinada hora de la madrugada, apagan sus luces y dan paso a las canciones más actuales.

Este año, las autoridades se vieron obligadas a desalojar una caseta en la calle Pascual Márquez debido a que no cumplía el aforo. Más de 700 personas estaban metidas en un mismo espacio, lo que ha abierto el debate.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, señaló el pasado lunes durante el balance de la feria que en la ordenanza en la que se está trabajando se pretende incluir modificaciones que supongan la desaparición de estos espacios. En concreto, el Consistorio quiere que mantener las luces encendidas y las sevillanas hasta "una hora determinada".

Ahora ha sido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha asegurado que, aunque se trata de espacios particulares, "no hay problemas" en acabar con su uso como discoteca porque "se puede incluir en la ordenanza".

El borrador de este documento aún no está terminado, pero lo que Sanz tiene claro es que quiere que tenga "el mayor respaldo político posible".

Para ello, tal y como ha afirmado este martes a los medios de comunicación tras la firma de un convenio entre el Consistorio y las cinco universidades de la ciudad de cara al centenario de la exposición del 1929, se sentará con el resto de grupos para "matizar el borrador".

Preguntado también por la ampliación de la feria para el 2027, el primero ha mantenido que "se va a llevar a cabo" aunque de manera "parcial".

Sanz ha admitido que actualmente no se sabe con exactitud cuál será el número de casetas nuevas que se montarán el próximo año, pero ha asegurado que la obra para la ampliación comenzará entre septiembre de este año o enero.