Roca Rey recibe el alta cinco días después de la cornada y se prepara para la rehabilitación: "Ahora viene la parte dura"

El torero Andrés Roca Rey ya está en casa tras recibir el alta médica cinco días después de la gravísima cogida que sufrió en la Maestranza de Sevilla.

Cuando se disponía a entrar a matar a 'Soleares' el pasado jueves de feria, este se le arrancó por sorpresa y le infirió una cornada de 35 centímetros en el muslo derecho con dos trayectorias. Le provocó un importante destrozo muscular, aunque sin daños vasculares de gravedad.

El diestro peruano afronta ahora una nueva fase, tan decisiva como delicada: la de la rehabilitación, con sesiones de fisioterapia diarias para recuperar la fuerza y la movilidad de la pierna afectada.

En sus primeras palabras tras dejar el hospital a pie, el diestro reconoce que el camino que tiene por delante no va a ser sencillo, pero se muestra animado y con ganas de luchar.

"Ahora viene la parte dura de la recuperación, que es la rehabilitación, pero contento, contento de poder estar aquí con ustedes ya habiendo salido del hospital; tenía muchas ganas, ahí no se pasa bien la verdad", ha subrayado.

Agradecido, recalca en varias ocasiones el apoyo que ha sentido en estos días: "Muy agradecido, muy agradecido a ustedes por estar pendiente, a la vida, a Dios, a toda la gente que ha estado preocupada por mí".

Roca Rey también pone en valor lo que supuso la tarde de Sevilla antes del percance, subrayando que, pese al susto, se queda con lo vivido en el ruedo y con el calor de la plaza.

"Un triunfo importante"

"Ha sido un triunfo importante, bonito, la verdad, una faena y una tarde en la que me sentía muy tranquilo, muy a gusto y, sobre todo, muy de verdad, como es el toreo al final", ha subrayado en su salida del centro hospitalario.

"Después de la faena llegó el percance, pero me quedo con un buen sabor de boca, ya no solamente por lo que sentí interiormente, sino por todo el cariño y toda esa pasión y entrega que me ha demostrado el público sevillano".

Sobre su estado físico, admite que la lesión es seria y que el calendario de regreso es todavía una incógnita: explica que los médicos le han hablado de "muchos destrozos musculares" y que, aunque tuvo "mucha suerte" porque no hubo lesiones en arterias, el tiempo de baja dependerá de cómo responda al trabajo de fisioterapia que comienza "mañana mismo".

"Espero estar cuanto antes", señala, sin querer fijar plazos, pero dejando claro que su objetivo es regresar a los ruedos en cuanto el cuerpo se lo permita.

El torero no se olvida tampoco de quienes han estado a su lado en lo personal: habla del "mucho cariño" recibido del público, de la afición, de los medios, y menciona con especial emoción a su familia, que ha viajado desde Perú para acompañarle, y a su pareja, Tana Rivera, que no se ha separado de él en estos días difíciles.

Dentro del susto y de la dureza del parte médico, Roca Rey afronta esta nueva etapa con la mezcla de realismo y determinación propia de las grandes figuras: asume que ahora "toca parar, pensar, descansar y rehabilitar", pero lo hace con la mirada puesta en volver a torear, el arte que le apasiona y al que, insiste, piensa regresar en cuanto su pierna se lo permita.