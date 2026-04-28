La Policía Local de Sevilla neutraliza con la pistola táser a un hombre que había agredido a cinco personas

Agentes de la Policía Local de Sevilla se han visto obligados a reducir a un hombre "muy agresivo" con la pistola táser. Los hechos han tenido lugar la mañana de este martes en la Oficina de Correos ubicada en la avenida de Los Gavilanes.

Al llegar al establecimiento, los efectivos vieron el estado de agitación y la agresividad del ahora detenido, lo que hizo que decidieran reducirlo usando la citada arma, según han indicado desde el Consistorio hispalense. Cabe destacar que la Policía Local de la ciudad dispone de esta desde hace meses.

Tres de las personas a las que ha agredido el hombre presentan lesiones graves y posibles fracturas, mientras que las otras dos han sufrido únicamente lesiones leves. Todas las víctimas son usuarios de la Oficina de Correos.

Actualmente, el varón se encuentra en dependencias policiales. Antes, el mismo ha sido trasladado a un centro médico para realizarle un reconocimiento.