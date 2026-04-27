La Feria de Sevilla 2026 reúne a 2,4 millones de personas y genera 1.000 millones de euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el balance de la Feria de Abril de 2026. Ayuntamiento de Sevilla

Sevilla ha cerrado una de sus ediciones más destacadas de la Feria de Abril. Según el balance presentado por el alcalde, José Luis Sanz, la cita ha generado un impacto económico de 1.000 millones de euros en la ciudad y ha recibido un total de 2,4 millones de personas.

Respecto al ingreso económico, se trata de una cifra que lleva años manteniéndose en la misma línea, ya que tanto en 2024 como en 2025 los datos ofrecidos por el Consistorio eran bastante similares.

Algo menores fueron en los años 2023 y 2022, cuando se estimó que el impacto económico para la ciudad fue de 930 y 900 millones respectivamente.

Con ello, Sanz ha calificado esta edición como "la feria de los récords", destacando que, por primera vez, se ha podido cuantificar con precisión el número de asistentes gracias a las cámaras: 2.414.625 personas.

Ya en 2025, se estimó que la afluencia de público en el Real ascendió entre los 2,8 y los 3 millones de asistentes, pero se trató de una cifra exacta, sino en un sondeo basado en registros de transporte público, aforos parciales por sensores y conteos, así como por entradas y flujos diarios al recinto.

Según los datos manejados por el Consistorio, el miércoles fue la jornada con mayor afluencia, seguido del jueves y el viernes, alcanzándose el momento de mayor concentración ese mismo miércoles a las 19:00 horas.

El recinto ferial ha experimentado además importantes novedades en su distribución y tránsito. Las calles más concurridas han sido Pepe Hillo, Bombita, Joselito el Gallo y Pepeluis Vázquez, mientras que la nueva vía —la prolongación de Pascual Márquez— se ha situado ya como el décimo punto más transitado.

Más de 1,3 viajes en Tussam

En términos de movilidad, la feria también ha marcado cifras históricas. Más de 1,3 millones de viajeros utilizaron los autobuses de Tussam, un 4,7% más que en 2025, siendo nuevamente el miércoles el día de mayor uso.

A ello se suma el notable incremento en el uso de herramientas digitales, con más de 20.000 accesos registrados en la app Sevilla.

Seguridad

En materia de seguridad, el alcalde ha subrayado que ha sido una de las ferias con menos incidencias de los últimos años: un 12% menos de incidentes y un 37% menos de accidentes respecto a 2025.

La Policía Local realizó 21 detenciones (un 16% más), 1.085 controles de alcoholemia —con 36 positivos— y 14 pruebas de drogas, de las que 2 resultaron positivas. Además, se precintaron dos atracciones en la calle del Infierno. Sanz ha destacado también que ha sido “la feria más cardioprotegida de la historia”.

El sector turístico ha acompañado esta tendencia positiva, con una ocupación hotelera del 89%, cinco puntos por encima del año anterior.

Otro de los aspectos resaltados ha sido la rapidez en el montaje de la portada y el compromiso de acelerar su desmontaje para minimizar molestias a los vecinos de Los Remedios.

Ampliación del Real

De cara al futuro, el Ayuntamiento ya trabaja en un ambicioso proyecto de ampliación del recinto ferial que podría incorporar hasta 220 nuevas casetas, lo que supondría un récord histórico.

El plan será presentado esta misma semana a los grupos políticos y, aunque no estará completamente finalizado para 2027, sí permitirá una primera ampliación. La culminación total del proyecto se prevé para 2028.

Por último, el alcalde ha avanzado que el Ayuntamiento estudia personarse en la causa relacionada con las incidencias registradas en las atracciones de la calle del Infierno.