Investigan una presunta agresión sexual a una menor en la Feria de Sevilla

La Policía Nacional investiga una denuncia por agresión sexual a una menor que habría sucedido durante la pasada madrugada en la Feria de Sevilla.

La joven acudió pasadas las 4 de la madrugada, acompañada por su madre y un agente de la Policía Local, a la que se dio el aviso inicial, al centro de primeros auxilios de Cruz Roja, donde indicó que había sido agredida.

El médico del dispositivo la derivó, siguiendo el protocolo VioGen, a un hospital para ser examinada, y ya esta mañana la Policía Nacional ha asumido el mando de la investigación, han confirmado desde el cuerpo a este periódico.

La denuncia sobresale entre el parte de incidencias diario que se ofrece desde el Ayuntamiento de Sevilla con respecto a la Feria, que se encamina ya a su recta final con creciente público.

De hecho, de acuerdo al balance de este viernes, casi 220.000 personas se desplazaron en transporte público al real durante la jornada, un 6,4 % más con respecto al mismo día del año 2025.

En el acumulado desde el lunes al viernes, han usado este medio de transporte para acudir a la Feria 1.059.788 viajeros, un 7,3 % más que en el mismo período del año pasado.

En el apartado de seguridad, el viernes se cierra además con 6 detenidos. Dos de ellos, una pareja que discutía y que intentaron agredir a varios agentes que se acercaron a comprobar si se trataba de un caso de violencia de género.

Otros tres jóvenes de entre 19 y 22 años fueron detenidos por robo con violencia de dos teléfonos móviles, y una mujer de 51 años por atentado a agentes de la autoridad en la Feria de Abril durante el desalojo de una caseta pasadas las 6 de la mañana.