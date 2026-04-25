Investigan una presunta agresión sexual a una menor en la Feria de Sevilla
La Policía Nacional investiga los hechos denunciados por la madre de la menor, que habría ocurrido ya entrada la madrugada de este viernes.
Más información: La Feria de Sevilla contará con el mismo dispositivo de cámaras que tuvo Semana Santa y con los GAR
La Policía Nacional investiga una denuncia por agresión sexual a una menor que habría sucedido durante la pasada madrugada en la Feria de Sevilla.
La joven acudió pasadas las 4 de la madrugada, acompañada por su madre y un agente de la Policía Local, a la que se dio el aviso inicial, al centro de primeros auxilios de Cruz Roja, donde indicó que había sido agredida.
El médico del dispositivo la derivó, siguiendo el protocolo VioGen, a un hospital para ser examinada, y ya esta mañana la Policía Nacional ha asumido el mando de la investigación, han confirmado desde el cuerpo a este periódico.
La denuncia sobresale entre el parte de incidencias diario que se ofrece desde el Ayuntamiento de Sevilla con respecto a la Feria, que se encamina ya a su recta final con creciente público.
De hecho, de acuerdo al balance de este viernes, casi 220.000 personas se desplazaron en transporte público al real durante la jornada, un 6,4 % más con respecto al mismo día del año 2025.
En el acumulado desde el lunes al viernes, han usado este medio de transporte para acudir a la Feria 1.059.788 viajeros, un 7,3 % más que en el mismo período del año pasado.
En el apartado de seguridad, el viernes se cierra además con 6 detenidos. Dos de ellos, una pareja que discutía y que intentaron agredir a varios agentes que se acercaron a comprobar si se trataba de un caso de violencia de género.
Otros tres jóvenes de entre 19 y 22 años fueron detenidos por robo con violencia de dos teléfonos móviles, y una mujer de 51 años por atentado a agentes de la autoridad en la Feria de Abril durante el desalojo de una caseta pasadas las 6 de la mañana.