Incautadas dos bombonas del gas de la risa y dos tortugas de Florida en la Feria de Sevilla

Dos botellas de óxido nitroso, más conocido como el gas de la risa, y dos tortugas de Florida, una especie invasora.

Estas han sido algunas de las incautaciones que han hecho las autoridades durante el miércoles de la Feria de Sevilla, según el último balance detallado este jueves por el Ayuntamiento. Además, en materia de consumo, se ha requisado 35,5 kilos de alimentos.

Desde el equipo municipal señalan que la pasada jornada se ha caracterizado por la "absoluta normalidad" y destacan que no se han producido "incidencias graves".

No obstante, cabe destacar que la Policía Nacional detuvo a un hombre por "besar sin consentimiento" a una mujer en el interior de una de las casetas, tal y como ha confirmado el propio cuerpo a este medio.

Cortes, afluencia y movilidad

El segundo día de la Feria de Abril se salda con un 60% menos de cortes por cristales en los pies.

En concreto, el pasado martes los equipos sanitarios atendieron a 39 personas por estas heridas, una hecho que catalogaron de "alarmante" y por el que se vieron obligados a hacer un llamamiento de precaución a la ciudadanía. Sin embargo, durante el pasado miércoles, únicamente se registraron 16 de estas incidencias.

Tal y como se desprende del informe facilitado por el Consistorio sevillano, la colocación de los sensores en diferentes puntos del Real ha permitido saber que, al menos por ahora, el miércoles -único día festivo de la semana- ha sido el día en el que más personas han visitado la fiesta.

El momento de mayor afluencia de gente fueron las 19:00 horas y la calle más transitada fue Pepe Hillo. Este dispositivo ya se estrenó en la pasada Semana Santa alzándose como el servicio "más utilizado de la historia" de la app Sevilla.

En materia de movilidad destaca "una ligera bajada" del uso del Metro. En concreto, el total de viajeros fue 157.535.

Además como novedad la nueva línea del Tranvibús, cuyo recorrido de cara a la Feria es desde Sevilla Este hasta el Real, ha sustituido a la LE. Según los datos del Ayuntamiento, el nuevo servicio ha transportado a 24.651 viajeros, un 47% más que su predecesor.