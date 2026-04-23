Detienen a un hombre por "darle un beso" sin consentimiento a una mujer en una caseta de la Feria de Abril

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, presuntamente, "darle un beso" a una mujer en los baños de una de las casetas de la Feria de Abril, un evento que se está celebrando en Sevilla desde el pasado martes y que se alargará hasta el próximo domingo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado miércoles 22 de abril tal y como ha confirmado el cuerpo a este medio.

Según la Policía Nacional, el hombre le dio un "beso no consentido" a la mujer y le realizó "tocamientos". Posteriormente, la víctima avisó a un amigo de lo sucedido y este alertó a los agentes.

Inmediatamente, la Policía Nacional activó los protocolos de actuación destinados a estos casos.

Cabe destacar que la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha recordado que este tipo de procedimientos se ejecutan con mayor contundencia en este tipo de eventos.

Además, el subdelegado Francisco Toscano ha destacado que en la Feria de Abril hay "miembros de la Brigada de Policía Judicial que, vestidos de paisanos, tratan de prevenir y de reaccionar de manera inmediata ante cualquier delito".

En concreto, la denominada como operación Albero se enfoca en los actos vinculados "contra las personas, patrimonio o menores". Tal y como afirmó Toscano, el año pasado este operativo "permitió que el número de hurtos registrados en la propia Feria se redujera respecto al año inmediatamente anterior".

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril cuenta con alrededor de unos 2.000 miembros de la Policía Nacional, sumados a los más de 900 que proporciona la Guardia Civil y más de 150 que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).