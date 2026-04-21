Internal·IA: la empresa que está convirtiendo las ferias de Andalucía en eventos inteligentes

La tecnológica despliega por segundo año consecutivo su asistente conversacional por WhatsApp con IA en la Feria de Sevilla.

Cuando un visitante de la Feria de Sevilla quiera saber qué casetas tiene cerca, donde están los servicios operativos o de emergencias, la caseta de niños perdidos, o cómo llegar al Real o dónde hay aparcamiento libre, no tendrá que buscar en Google ni preguntar a un desconocido.

Le bastará con abrir WhatsApp y preguntarle al asistente de Internal·IA. En español, en inglés o en el idioma que prefiera. Por texto, por voz o incluso mandando una foto por whatsapp al teléfono: 854 78 53 10.

Internal·IA Intelligence Solutions, la división de inteligencia artificial de Internalia Group —empresa tecnológica malagueña con más de dos décadas de presencia en 15 países—, despliega este año por segunda vez consecutiva su asistente conversacional en la Feria de Abril de Sevilla, en colaboración con ATICA, la Asociación de Titulares de Casetas de la Feria.

Y lo hace con una versión considerablemente más potente que la del año pasado, alimentada por los aprendizajes de un proyecto que no ha parado de crecer desde entonces.

La IA que no necesita app

Uno de los aspectos que más ha sorprendido tanto a los organizadores como a los usuarios es que el asistente no requiere descargar ninguna aplicación.

Funciona directamente en WhatsApp, lo que elimina la principal barrera de adopción que han tenido históricamente las apps municipales y de eventos: que nadie se las instala.

“El 95% de las aplicaciones que se crean para eventos se descargan, se usan una vez y se borran”, apunta Francisco Orellana, CEO de Internal-IA.

“WhatsApp ya está en el bolsillo de todo el mundo. No competimos con los hábitos del usuario, nos integramos en ellos.”

Cristóbal Tripero, presidente de ATICA, valoró esta apuesta el pasado año señalando que “la Feria de Sevilla tiene un legado que debemos preservar, pero también debemos adaptarnos al presente”.

Este año, esa adaptación da un paso más con un asistente que no solo informa, sino que escucha, ubica y responde de forma personalizada a cada visitante.

Según explica Orellana, "es un sistema que se puede considerar un servicio público porque atiende a miles de personas reales en situaciones reales".

Además, añade que "cuando alguien te pregunta a las tres de la mañana dónde está la caseta de emergencias o donde puedo aparcar, no puedes fallar. Eso es producción, información valiosa en entorno protegido y verificado".

TuFerIA-QR.

¿Qué encontrará el visitante de la Feria de Sevilla?

El asistente de la Feria de Sevilla 2026 funcionará a través de WhatsApp —el canal que ya utilizan el 95% de los españoles— y permitirá a cualquier visitante, sevillano o turista, resolver en segundos las preguntas más habituales durante la celebración, cómo la ubicación de las casetas.

También cómo llegar al Real desde cualquier punto de la ciudad, qué opciones de transporte público hay disponibles y si hay cortes de tráfico, dónde aparcar y cuántas plazas libres quedan en los parkings del entorno.

Ásimismo, indica qué espectáculos, conciertos o corridas de toros hay programados cada día. Información práctica sobre horarios, la caseta de servicios de emergencia, la caseta de niños perdidos, accesos y servicios.

Todo ello con respuestas instantáneas, en cualquier idioma y con la posibilidad de interactuar por texto, nota de voz o incluso enviando fotografías.

Pero la novedad de este año va más allá de la atención al visitante. Internal·IA ha desarrollado para ATICA un directorio inteligente de casetas integrado en el asistente.

Los usuarios podrán preguntar qué casetas tienen cerca, qué ofrecen y cómo llegar, dando visibilidad directa a los más de mil titulares de casetas que hacen posible la Feria cada año.

Además, ATICA dispondrá de un panel de datos con las consultas más frecuentes, los horarios de mayor afluencia y los reportes ciudadanos, una herramienta que la asociación podrá utilizar para mejorar la organización y trasladar información de valor al Ayuntamiento.

Un producto probado con miles de usuarios reales

Lo que diferencia a Internal·IA de otras propuestas tecnológicas no son las promesas, sino los datos.

En la Feria de Málaga de 2025, su asistente TuFerIA procesó más de 25.000 mensajes y atendió a más de 2.000 usuarios en una sola semana, convirtiéndose en la primera ciudad de Europa en utilizar un asistente de IA por WhatsApp en un evento de estas características.

Apenas unos meses después, la Semana Santa de Málaga 2026 supuso un salto cualitativo. Con Canal Málaga como media partner oficial, el asistente incorporó funcionalidades que hasta ahora no se habían visto en ningún evento en España.

Entre ellas se encontraba seguimiento GPS en tiempo real de las cofradías, identificación visual de tronos mediante fotografía —el usuario enviaba una foto y el asistente le decía qué cofradía estaba viendo—, información de parkings con plazas libres, líneas de autobuses de la EMT y atención multiidioma automática.

Más de 10.000 mensajes y 500 usuarios activos en dos semanas de operación continua, las 24 horas, sin necesidad de personal dedicado.

Sobre Internal·IA Intelligence Solutions

Internal·IA es la división de inteligencia artificial de Internalia Group, empresa tecnológica malagueña con más de 20 años de trayectoria y presencia en 15 países.

Desarrolla asistentes conversacionales por WhatsApp y voz, contact centers autónomos con IA (CareOS) y bases de conocimiento inteligentes para empresas y administraciones públicas.

Una empresa con proyección internacional

Aunque el foco actual de Internal·IA está en los eventos y la administración pública andaluza, la empresa que hay detrás tiene una trayectoria que excede con mucho el ámbito local.

Internalia Group nació hace más de dos décadas en Málaga y ha desarrollado su actividad en más de 15 países, con clientes como Movistar, Tigo, Claro y Liberty en Latinoamérica, África y Oriente Medio. Más del 70% de su facturación ha sido históricamente internacional.

Esa experiencia global es precisamente lo que permite a Internal·IA ofrecer un producto tan robusto en tan poco tiempo. “Sabemos lo que significa desplegar tecnología a escala en mercados exigentes”, señala Orellana.

“Lo que hemos hecho en Málaga y Sevilla es aplicar a las ferias andaluzas el mismo rigor que utilizamos cuando desplegamos soluciones para operadores de telecomunicaciones en Centroamérica.”