Detenido un menor por apuñalar a un hombre en plena Feria de Abril de Sevilla en la noche del 'pescaito'

La portada de la Feria de Abril 2026, ya preparada.

Un menor ha sido detenido tras apuñalar a un hombre de 32 años en la calle del Infierno de la Feria de Abril de Sevilla, en plena noche del 'pescaito' durante la madrugada de este martes.

La agresión se produjo en torno a la 1:45 horas, en una zona cercana a los aseos, y dejó a la víctima con heridas en el cuello y la espalda.

El incidente ha sido confirmado por el Ayuntamiento durante la rueda de prensa de balance del conocido "lunes de pescaíto", en la que participaron responsables municipales de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad.

Según han detallado, las diligencias por un presunto delito de lesiones continúan abiertas en la Inspección de Guardia y, por el momento, no han sido trasladadas a la Policía Nacional.

El menor arrestado, que no cuenta con antecedentes, permanece bajo custodia policial mientras se llevan a cabo los trámites correspondientes con la Fiscalía de Menores y con su embajada.

En el momento de los hechos, el detenido estaba acompañado por otros tres menores de 14, 16 y 17 años, todos ellos identificados, así como por varias jóvenes que presenciaron lo ocurrido. Según fuentes municipales, todos los implicados residen en un municipio de la provincia de Sevilla.

Las circunstancias exactas de la agresión continúan bajo investigación.