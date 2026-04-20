El rejoneador Andy Cartagena cruza una excesiva Puerta del Príncipe, la primera de la Feria de Sevilla

Guillermo Hermoso de Mendoza dio un recital del toreo a caballo y perdió la Puerta por fallar con el rejón y Lea Vicens cortó una oreja. Más información:

Podrían haber sido dos jinetes los que cruzaran la ansiada Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla, pero solo lo hizo Andy Cartagena con tres trofeos quizás excesivos para semejante premio.

Con tres cuartos de plaza -la ausencia de Diego Ventura se ha notado en la taquilla-, Guillermo Hermoso de Mendoza dio un recital de toreo ante una buena corrida de rejones de 'El Capea', cuyos toros tuvieron mucha movilidad y recorrido. Sin embargo, no pudo salir a hombros porque falló con el rejón en el sexto, a pesar de que el público insistió en la petición.

Por su parte, Lea Vicens cortó una oreja a un animal que tuvo mucho ritmo desde su salida. Toreó de costado y a lomos de ‘Diluvio’ firmó momentos que más calaron en el público con el toro ya venido a menos, aunque hubo momentos de mucho desajuste.

Tras cerrar la faena sobre ‘Fermín’ con una banderillas al violín y unas rosas, acertó con el rejón de muerte a la primera.

Más entonada estuvo ante el buen quinto, ante el boyante quinto, que se acabó pronto, pero por usar el descabello el premio se quedó en una vuelta al ruedo.

Diez años hacía que no pisaba la Maestranza Andy Cartagena en esta temporada que cumple 30 de alternativa. El ejemplar no rompió tan claramente hacia adelante como sus hermanos y Cartagena tuvo que recurrir de nuevo a los efectismos, como la banderilla que clavó en un doble quiebro y en la suerte del violín, antes de que, al intentar repetirla, su caballo "Copo de nieve" fuera arrollado por el astado, aunque sin graves consecuencias.

Cuando volvió al ruedo y ya con el público a favor, la faena ganó intensidad con los efectismos del alicantino, que todavía clavó tres rosas ligadas. Todo ello sumado a un rejonazo muy efectivo lo que desató la intensa petición, que el palco concedió.

Sin embargo, quien más se ha merecido esta tarde semejante premio ha sido Guillermo Hermoso de Mendoza por la gran dimensión que ha dado durante toda la tarde. Como buen hijo de su padre, toreó a sus dos toros con mucha verdad y temple.

Ya con el tercero Hermoso había marcado las diferencias con sus compañeros de terna. A este le clavó las banderillas llegándole con los pechos del tordo "Ecuador" y del castaño "Medellín" casi a la misma testuz y tras un rejón muy efectivo el público pidió el doble trofeo, que se quedó en uno.

Al igual que con el quinto, lo que le impidió acompañar a Andy Cartagena en volandas. Lo fijó y lo templó a la perfección con la grupa de "Nómada", que lo dejó en óptimas condiciones para que "Berlín", un caballo que era de su padre, se recreara en su valor con un toreo prolongado, llevando siempre encelado en su grupa al animal.

Sólo un pinchazo, después de dejar tres rosas en lo alto y antes de otro rejonazo fulminante, pudieron justificar que finalmente el palco declinara concederle ese segundo trofeo, que hubiera supuesto la salida de ambos jinetes por la puerta más ansiada por los toreros.