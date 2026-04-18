Navajas, puños americanos y palos: la Policía interviene material peligroso durante el dispositivo de la Copa del Rey

Algunos de los elementos incautados por la Policía Nacional a los ultras aficionados. Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han intervenido numeroso material peligroso a grupos ultras desplazados a Sevilla con motivo de la Final de la Copa del Rey, que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en la tarde de este sábado.

Las actuaciones se han saldado con decenas de identificados y la incautación de objetos contundentes que, según los indicios, podrían haber sido utilizados en enfrentamientos entre aficionados.

Una de las intervenciones más destacadas tuvo lugar en la autovía A-4, a la altura del municipio cordobés de La Carlota, donde agentes integrados en el operativo especial detectaron dos autobuses en los que viajaban hinchas radicales procedentes de Madrid.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21:30 horas del viernes 19 de abril, cuando los vehículos fueron interceptados en dirección a Sevilla.

En total, fueron identificadas 91 personas y se levantaron actas por infracciones a la Ley del Deporte y a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Durante la inspección de los autobuses, los agentes localizaron y requisaron una gran cantidad de objetos considerados peligrosos.

Entre el material intervenido figuraban una funda de pistola, un cuchillo, dos cadenas, varios sprays de pintura, numerosos pasamontañas y un protector bucal.

Además, se incautaron 51 palos de madera —26 en uno de los vehículos y otros 25 en el segundo— que, según las pesquisas policiales, estaban camuflados como mástiles de banderas, lo que dificultaba su detección a simple vista.

Incautaciones en Sevilla

Estas actuaciones se suman a las realizadas ya en la propia capital andaluza durante la noche previa al encuentro.

En distintos puntos de Sevilla, y dentro del mismo dispositivo de seguridad, se llevaron a cabo controles e identificaciones a integrantes de grupos violentos vinculados a los equipos que disputan la final.

Entre las incautaciones más llamativas destaca una caja que contenía 95 barras de hierro, un hallazgo que refuerza la hipótesis policial de posibles enfrentamientos organizados.

Además de este material, la Policía Nacional requisó 31 bengalas y 19 dispositivos lanzabengalas, dos navajas, un puño americano, sprays de gas pimienta y tres protectores bucales.

El listado incluye también elementos de protección y equipamiento habitual en este tipo de grupos, como 12 cascos, cientos de guantes de moto con refuerzos, pasamontañas, un chaleco antipinchazos y prendas con simbología ultra.

1.600 agentes

Todas estas intervenciones se enmarcan en el dispositivo integral de seguridad diseñado con motivo de la Final de la Copa del Rey, que moviliza a un total de 1.600 agentes.

El operativo no solo se centra en la ciudad de Sevilla, sino que abarca también los puntos de origen de los aficionados, las rutas de desplazamiento y las zonas de llegada.

El objetivo de este despliegue es prevenir incidentes violentos y garantizar el normal desarrollo de un evento que concentra a miles de aficionados.

La Policía mantiene activo el dispositivo de seguridad, con controles y vigilancia en distintos puntos estratégicos, ante la previsión de una alta afluencia de seguidores en las horas previas al partido.