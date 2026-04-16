TuFerIA vuelve a la Feria de Abril con una IA más potente que integra tráfico en tiempo real, rutas y asistencia 24/7

De izq. a dcha. Gema Casquero, dircom de Internalia, Cristóbal Cervantes, pregonero de la feria, Francisco Orellana, CEO de Internalia, Cristóbal Tripero, presidente de Ática y Álvaro Alés, director de marketing de Bodegas Barbadillo.

El asistente de inteligencia artificial por WhatsApp TuFerIA vuelve a la Feria de Abril por segundo año consecutivo con una versión significativamente más avanzada.

Su presentación tuvo lugar el pasado miércoles durante el III Pregón de la Feria, organizado por ATICA en CaixaForum Sevilla, donde los fundadores de Internal·IA estuvieron presentes.

TuFerIA permite a los visitantes de la Feria resolver a través de WhatsApp las dudas más habituales durante el evento: el desplazamiento, dónde aparcar, cómo llegar al Real evitando atascos, qué casetas hay cerca, la agenda taurina, qué espectáculos están programados, la ubicación de servicios de emergencia o la caseta de niños perdidos.

El sistema funcionará durante la Feria mediante texto, voz o incluso llamadas por WhatsApp. Además, está disponible en cualquier idioma y opera las 24 horas del día.

El asistente, desarrollado por Internal·IA Intelligence Solutions en colaboración con ATICA (Asociación de Titulares de Casetas de la Feria de Sevilla), fue uno de los protagonistas del photocall del evento y del cóctel posterior.

Foto de familia en la presentación del evento

En el encuentro coincidieron los fundadores de la empresa con el pregonero de este año, el periodista Cristóbal Cervantes; el presidente de ATICA, Cristóbal Tripero y Álvaro Alés, director de Marketing y Comunicación de Bodegas Barbadillo y maestro de ceremonias del acto.

Nuevas funcionalidades

Esta nueva versión incorpora varias mejoras destacadas como la conexión directa a los 37 parkings municipales del Ayuntamiento de Sevilla, mostrando plazas libres en tiempo real, además de los aparcamientos habilitados para la Feria.

También el cálculo de hasta tres rutas alternativas con información actualizada del tráfico y la integración de la meteorología hora a hora en cada respuesta.

Se incorpora también un generador de carteles artísticos, que permite al usuario enviar una foto y recibir una composición estilo óleo con la portada oficial de la Feria 2026, así como un sistema de Ayuda Ciudadana impulsado por ATICA para reportar incidencias directamente desde la conversación.

El asistente ya estuvo operativo el año pasado en la Feria de Abril y en la Feria de Málaga, donde gestionó más de 25.000 mensajes y atendió a unos 2.000 usuarios en una sola semana.

El presidente de ATICA, Cristóbal Tripero, destacó que “es un paso innovador que hace llegar la Feria a la palma de la mano de sevillanos y visitantes de una manera accesible e inclusiva”.

El CEO de Internal·IA, Francisco José Orellana, señaló que “la Feria de Sevilla es la prueba definitiva de que la inteligencia artificial puede integrarse de una manera natural en una tradición tan arraigada y única”.

Para utilizar el asistente, basta con enviar un mensaje de WhatsApp al número 854 78 53 10 escribiendo “hola”, o acceder directamente a través del enlace.