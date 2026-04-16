Sevilla afronta la final de la Copa del Rey con una huelga de controladores que amenaza la llegada de aficionados

La final de la Copa del Rey en Sevilla, que enfrentará este sábado al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad, estará marcada por la huelga indefinida de controladores aéreos convocada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que comienza el 17 de abril sin acuerdo entre las partes.

El paro afecta a torres gestionadas por Saerco —entre ellas la de Sevilla— y llega en un momento clave para la ciudad, a menos de 48 horas de un evento que atraerá a miles de aficionados.

Aunque no se han concretado cancelaciones, la protesta podría tener impacto en la programación de vuelos vinculados a la final.

Desde el sindicato denuncian recortes de hasta un 33 por ciento en la plantilla. En el caso de Sevilla, señalan que se ha pasado de 18 controladores en 2012, cuando la gestión era pública, a 12 en la actualidad.

Todo ello pese al aumento del tráfico aéreo, que ha pasado de 48.520 operaciones a más de 73.100 en 2025.

Mientras tanto, el aeropuerto hispalense ha programado un refuerzo de medio centenar de vuelos entre el viernes y el domingo con motivo del partido. Esta operativa adicional se sumará a los cerca de 185 vuelos diarios habituales.

Para hacer frente al incremento de pasajeros, las instalaciones permanecerán abiertas durante la noche del sábado al domingo.

Las horas de mayor actividad se concentrarán en la mañana del sábado, entre las 8:00 y las 12:00, y en la madrugada del domingo, coincidiendo con el regreso de los aficionados.

Las negociaciones siguen bloqueadas y, por ahora, no hay prevista una nueva reunión que permita desconvocar una huelga que irrumpe en uno de los fines de semana con mayor proyección para Sevilla con el arranque, también, de la Feria de Abril.