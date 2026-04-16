Muñoz se desdice sobre la Copa del Rey en Sevilla: de "gran fin de semana deportivo" a "ruido, botellonas y aglomeraciones"

El portavoz municipal del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz, en declaraciones a medios. PSOE

El actual líder de la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha protagonizado un giro evidente en su discurso sobre la final de la Copa del Rey en la ciudad.

Quien en 2022, cuando ocupaba la alcaldía, defendía abiertamente los beneficios económicos y deportivos del evento, cuestiona ahora su idoneidad y plantea incluso si Sevilla debe seguir acogiendo esta cita de forma recurrente, considerándolo un foco de "ruido, botellona y aglomeraciones".

Este cambio de posicionamiento se produce en la antesala de la final que enfrentará este sábado 18 de abril al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en el Estadio de La Cartuja, un escenario habitual en los últimos años.

La celebración vuelve a situar a la ciudad en el centro del foco mediático y, por ende, político.

En sus declaraciones recientes, Muñoz ha expresado dudas claras sobre el modelo que representa la final de la Copa del Rey para Sevilla.

Problemas de movilidad

"¿Necesita Sevilla una final de la Copa del Rey de fútbol todos los años, de manera permanente? Sinceramente, creo que no", ha afirmado.

El socialista ha incidido en que, a su juicio, "son más los perjuicios que los beneficios", enumerando entre ellos "molestias a los vecinos, problemas de movilidad, ruido, botellona y aglomeraciones".

Aun así, el dirigente socialista reconoce que el evento genera actividad económica, especialmente en sectores como la hostelería y la hotelería.

Reorientar la estrategia

No obstante, considera que la ciudad debe orientar su estrategia hacia otro tipo de acontecimientos, señalando como ejemplo eventos culturales como los Goya, los Grammy o iniciativas vinculadas a grandes marcas.

En este sentido, ha invitado a una "reflexión" para evitar que Sevilla se consolide como sede permanente de la final.

Estas afirmaciones contrastan de forma directa con las realizadas por el propio Muñoz en 2022, cuando ostentaba la alcaldía.

Sevilla, "ciudad del deporte"

Entonces, con motivo de la final entre el Real Betis y el Valencia CF, el dirigente socialista puso en valor precisamente aquello que ahora cuestiona.

Definió aquel fin de semana como un "gran fin de semana deportivo y con repercusión nacional e internacional" y defendió que este tipo de eventos contribuían a "consolidar a Sevilla como ciudad del deporte".

En aquella ocasión, Muñoz también subrayó el impacto económico de la cita, cifrándolo en torno a los 45 millones de euros, y destacó la importancia del dispositivo municipal necesario para su organización.

Su discurso se alineaba entonces con la idea de aprovechar grandes eventos deportivos como herramienta de promoción y dinamización económica de la ciudad.

Proyección internacional

Frente a la postura actual del líder socialista, el alcalde, José Luis Sanz, ha defendido con firmeza la celebración de la final.

Sanz ha puesto el acento en la proyección internacional del evento, al que ha calificado como "la fiesta por excelencia del fútbol español", destacando su enorme audiencia global.

Además, ha recordado el peso histórico de Sevilla como sede, con varias ediciones ya celebradas en la ciudad.

El regidor ha insistido en que Sevilla reúne las condiciones necesarias para acoger este tipo de acontecimientos: un gran estadio con capacidad para decenas de miles de espectadores, una amplia red hotelera, buenas conexiones por transporte y una consolidada experiencia en la organización de grandes eventos.

En su intervención, también ha agradecido el apoyo institucional de la Junta de Andalucía y de la Federación para mantener la final en la ciudad.

De hecho, Juanma Moreno ha calificado el evento deportivo como "una proyección de nuestro fútbol, una proyección de nuestro país y una proyección muy especial de nuestra tierra", de Andalucía y de la ciudad de Sevilla.