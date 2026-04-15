Aarón Palacios, el torero maño que parece de Triana, cae de pie en la Maestranza ante una buena corrida de Santi Domecq

Aarón Palacios pega un lance a la verónica en la Maestranza de Sevilla. Salvador López Medina

Solo unos pocos están elegidos para ser figuras del toreo y Aarón Palacios puede ser uno de ellos. En una de sus primeras corridas como matador en la Maestranza, el torero aragonés ha caído de pie.

Entre otras cosas, porque tiene tanto gusto toreando que parece de Triana. Importante fue la faena al buen 'Cumbreño' de una corrida de Santiago Domecq que ha derrochado clase a raudales.

Sobre todo cuatro de sus toros, que también fueron aprovechados por Miguel Ángel Perera y David Galván.

Aunque no terminó de entenderse con su primero al empeñarse en sacar partido al natural, Palacios sí se desquitó con ese sexto, al que cuajó unos naturales profundos y reposados de muchos quilates a pesar de su juventud.

Con la mente preclara, dejó en la Maestranza una faena fresca, pero reposada a la vez, con quietud, templanza y, sobre todo, esperanza de que hay cantera y que viene pisando fuerte.

El premio se quedó en una oreja, que podrían haber sido dos si la espada no se hubiera desplazado dos dedos. Si Dios quiere, le quedan muchas tardes en la Maestranza, cuya afición no va a olvidar su nombre.

El torero Miguel Ángel Perera torea de rodillas en la Maestranza. Salvador López Medina

Miguel Ángel Perera ha rozado la perfección al tallar a 'Tallista', un toro que puso ya el listón por las nubes en cuanto a las expectativas, pero quizás le faltó ese pellizco que Sevilla siempre quiere ver. De ahí que el premio se quedara en una oreja.

Ante el cuarto, con una embestida venida muy a menos, poco pudo hacer aunque insistió por lo civil y lo criminal.

David Galván es otro de esos toreros con un gusto especial. El quite a ese 'Tallista' ya supuso una declaración de intenciones, pero ya con su toro, otro buen 'Malalengua', lo mejor llegó cuando se fajó con él con la mano izquierda para torear con la panza de la muleta y dejar unos cuantos naturales de enjundia.

David Galván pega un derechazo en la Maestranza de Sevilla. Salvador López Medina

Colosales fueron los ayudados por bajo de pitón a pitón que coronaron esa faena que realmente supo a poco.

Con el quinto no tuvo opciones cuando la tarde ya caía y que fue levantada por Aarón Palacios con 'Cumbreño' de una gran corrida de Santiago Domecq.

Un hierro que repite un año más en preferia y que no ha vuelto a fallar a las expectativas levantadas.

Lo mismo el año que viene cae la breva en esta nueva era de Garzón y la torean las figuras en una de las semanas más bonitas de esta ciudad.