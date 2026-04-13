Tussam convoca una huelga durante la final de la Copa del Rey y la Feria de Abril pero sin el respaldo del comité

Imagen de un autobús de Tussam durante la Feria de Sevilla. EP

El Sindicato de Empleados Municipales (SEM) ha convocado paros parciales en la empresa de autobuses públicos Tussam de cara a la final de la Copa del Rey, que tendrá lugar el próximo sábado, y la Feria de Abril, que arranca el día 20 con el tradicional Lunes de Pescaíto. Sin embargo, la protesta no cuenta con el respaldo del comité de empresa.

Fuentes sindicales señalan que la huelga "apenas tendrá seguimiento" al no tener el apoyo de los cinco sindicatos representados en dicho organismo.

"Esta protesta no está respaldada ni convocada por el comité, sino que, más bien, obedece a la búsqueda de notoriedad por parte del SEM, puesto que no hay conflictividad alguna en estos momentos ni creemos que el Ayuntamiento vaya a incumplir lo firmado", añaden las mismas fuentes.

En principio, el cese de la actividad se llevará a cabo en diferentes líneas y en distintas franjas horarias.

El primer día será entre las 19:30 y las 20:00 horas y continuará el domingo 19 de abril de 13:00 a 13:30 horas. Durante el Lunes de Pescaíto será de 20:00 a 20:30 horas, repitiéndose ese mismo horario el martes 21.

El miércoles 22 y el jueves 23 tendrá lugar de 13:00 a 13:30 horas, mientras que el viernes 24 de abril volverá al tramo de 20:00 a 20:30 horas. Finalmente, concluirá el sábado 25 de abril en horario de 13:00 a 13:30 horas.

Con todo, la Junta de Andalucía ha decretado servicios mínimos de un 50%, frente al 80% que había pedido el sindicato.

En este sentido, en autobuses y en el tranvía se ha fijado un 50% de los servicios programados para los días y tramos horarios afectados, y en lo que respecta al personal de mantenimiento y resto de personal, un 25%.