El socialista Diego Agüera volverá a ser alcalde de La Algaba tras el archivo de la denuncia por presunto acoso

El socialista Diego Manuel Agüera volverá a ser, previsiblemente, alcalde de la localidad sevillana de La Algaba.

El actual regidor municipal, José Manuel Gutiérrez Retamino, ha anunciado su dimisión para que su antecesor pueda volver al cargo después de haber dimitido por su relación con un presunto caso de acoso sexual a un menor del municipio.

La decisión de Gutiérrez viene después de que Agüera haya "manifestado su deseo" de volver a la Alcaldía de La Algaba una vez que el juez ha decidido archivar la denuncia porque "de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".

Hace unas dos semanas, el exalcalde volvía a la militancia del PSOE por la misma razón, tras ser apartado un tiempo del partido al conocerse los hechos.

Según ha informado el propio Gutiérrez Retamino en un comunicado remitido a medios, ambos han mantenido una conversación en la que Agüera ha manifestado su intención de volver al puesto, por lo que, tras la presentación formal de la renuncia por parte de este primero, la decisión se hará efectiva en el próximo Pleno municipal, fijado para este jueves 16 de abril.

"Seguimos adelante con respeto y con el convencimiento de que lo mejor para nuestro pueblo está siempre por encima de cualquier responsabilidad personal", ha indicado el responsable.

Asimismo, Gutiérrez ha subrayado el "honor" que para él ha supuesto la oportunidad de "servir y representar" a su pueblo. Además, ha agradecido a sus familiares el "apoyo en los momentos más exigentes".

El pasado 23 de febrero, Diego Agüera renunció a su cargo después de que el maestro de la Escuela Municipal Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, lo denunciara ante la Fiscalía por presunto acoso a un menor de la localidad.

Por ello, anunció que hacía "un paréntesis" en su vida política para dedicarse "plenamente" a su defensa. Agüera defendió que el empleado municipal había "malignamente interpretado una conversación".