El PP registra una batería de preguntas sobre Juan Silva de los Reyes, empleado público y penalista del PSOE

Juan Silva de los Reyes, abogado penalista y empleado público de la Diputación de Sevilla, en una imagen de archivo. EP

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha registrado una batería de preguntas para exigir "explicaciones inmediatas" al presidente de la institución provincial y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández.

Lo han anunciado tras las informaciones publicadas en EL ESPAÑOL sobre la actividad profesional de Juan Andrés Silva de los Reyes, empleado público en la entidad instrumental Prodetur y que simultanea su actividad como abogado penalista en distintas causas relacionadas con el PSOE.

"Según estas publicaciones", inciden desde el Grupo Popular, "los trabajadores de Prodetur habrían manifestado su malestar por la supuesta ausencia del citado letrado en su puesto de trabajo, mientras, presuntamente, estaría dedicado a asesorar a cargos del PSOE de Sevilla en asuntos especialmente sensibles, entre ellos casos relacionados con situaciones de acoso en los que se han visto implicados dirigentes socialistas en los últimos meses".

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha explicado que de trata de "unos hechos de enorme gravedad que requieren explicaciones inmediatas, claras y contundentes por parte del PSOE de Sevilla”.

Consecuencias legales

El dirigente popular abunda en que “si se confirma que un trabajador de una entidad pública está utilizando su posición para atender intereses particulares o del partido socialista, estaríamos ante un uso absolutamente indebido de recursos públicos, algo moral y legalmente reprobable”, ha afirmado.

Aguilera ha señalado que “esto nos suena demasiado” y ha lamentado que “parece que en el PSOE está consolidando una forma de actuar basada en colocar a personas afines en estructuras públicas para resolver problemas internos del partido”.

En este sentido, el dirigente popular ha asegurado que van a llegar hasta el final para esclarecer los hechos y ha exigido además que se depuren responsabilidades políticas de manera inmediata.

Asimismo, Agustín Aguilera ha instado a la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a pronunciarse sobre este asunto. “Su silencio no hace más que agravar la situación y evidencia una preocupante falta de transparencia ante un nuevo escándalo que afecta al PSOE de Sevilla”.

“Este caso se suma a otros episodios recientes que afectan a dirigentes socialistas en la provincia, como los relacionados con Paco Salazar o Demetrio Pérez, configurando un escenario de deterioro político que exige respuestas urgentes y contundentes”.

Juan Silva de los Reyes es un reconocido abogado penalista habitual en los medios de comunicación por las distintas causas, en ocasiones mediáticas, en las que participa como letrado.

Lo que obvia de su trayectoria profesional es que es también, y desde hace muchos años, empleado público en Prodetur, un ente instrumental de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE. Es personal laboral fijo desde hace casi 20 años, según la investigación publicada este fin de semana por este periódico.

Silva de los Reyes ejerce como abogado privado a pesar de mantener un puesto fijo en la Diputación de Sevilla. Según la investigación, esta doble actividad incurriría en una clara incompatibilidad legal, al ejercer como letrado en distintas causas relacionadas con el PSOE.

Además, presuntamente no se le habría concedido la compatibilidad para ejercer la actividad jurídica con la de empleado público utilizando el mismo tramo horario laboral.

Igualmente, en 2025 CCOO-Prodetur le liberó sindicalmente sin que ni forme parte del comité de empresa ni sea delegado sindical de la sección de CCOO-Prodetur.

También distintos ayuntamientos socialistas le han adjudicado a su despacho de abogados diversos contratos de asesoría jurídica, pese a que la Diputación de Sevilla tiene un servicio de asistencia jurídica para estos municipios. Este periódico ha preguntado en dos ocasiones a la Diputación de Sevilla al respecto, sin haber recibido respuesta.