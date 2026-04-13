Fallece el niño de 9 años al que atropellaron el pasado viernes en el barrio de Triana

Finalmente, el menor de nueve años al que el pasado viernes atropellaron en el barrio sevillano de Triana ha fallecido.

El niño había sido trasladado al Hospital Virgen del Rocío después de que los efectivos sanitarios le practicasen las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar donde ocurrió el trágico suceso.

Los acontecimientos ocurrieron el pasado viernes en torno a las 20:45 horas en la calle Lucas Cortés, en el entorno de El Tardón.

Hasta ese lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Centro de Coordinación Operativa y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

La Policía Local abrió una investigación para esclarecer las causas de lo sucedido que actualmente continúa abierta.