Atropellan a un niño de 6 años en el barrio de Triana: le tuvieron que practicar maniobras de reanimación

Un menor de seis años fue atropellado en la tarde del pasado viernes en el barrio de Triana, en Sevilla capital.

Su estado actual se desconoce, aunque los servicios sanitarios tuvieron que practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar del suceso.

Según han detallado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, la primera de varias llamadas alertando del incidente se ha recibido en torno a las 20,45 horas, en las que los testigos informaban de que un niño de seis años había sido atropellado en la calle Lucas Cortés, en el entorno de El Tardón.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Centro de Coordinación Operativa y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios trasladados confirmaron que fue necesaria la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, si bien por el momento se desconoce su evolución.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha informado a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia, de que se han producido cortes de tráfico en la zona y se activaron desvíos para regular la circulación.