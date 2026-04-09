Rafael, el único profesor de España que ha vigilado el Artemis II con una antena de casi tres metros desde Sevilla

Por primera vez, los humanos han visto la cara oculta de la luna. La misión Artemis II ha sido la responsable de que la humanidad haya marcado un hito. Otro más.

Uno de sus protagonistas ha sido Rafael Vázquez, profesor de la Universidad de Sevilla (US), y el único docente de España que ha vigilado la misión con una antena de casi tres metros desde la capital andaluza. Vázquez es profesor y catedrático especializado en Ingeniería Aeroespacial.

Desde 1969, cuando los primeros hombres pisaron el satélite, no se había vuelto a conseguir algo así. Ahora, la NASA ha vuelto a hacer historia. Un nuevo capítulo del que ha formado parte la institución hispalense.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) ha sido una de las 34 sedes internacionales que han participado en la misión y el único punto de toda la península que ha formado parte de una manera u otra de Artemis II.

El prestigio académico de la universidad ha sido una de las razones por las que la NASA se ha fijado en la hispalense, pero no la única.

La US combina tres factores claves: capacidad técnica, infraestructura instalada y un socio industrial especializado como la compañía Integrasys.

El trabajo de la US ha sido en colaboración con la citada empresa sevillana -líder en desarrollo e ingeniería de software y especializada en el complejo mundo de las redes satelitales-, una unión internacional también histórica en la facultad.

Diseñada por Integrasys

Para este trabajo se ha utilizado una antena, de nombre Orbisat, diseñada por Integrasys y de casi tres metros de altura instalada en La Cartuja.

La misión ha consistido en seguir los pasos de los cuatro astronautas norteamericanos que han visto con sus propios ojos lo que ningún otro humano ha visto.

El elemento clave de la tarea de la escuela ha sido la medición del efecto Doppler. Esta es una técnica de seguimiento espacial que permite determinar la trayectoria de satélites, sondas y cohetes.

Según el catedrático, la NASA proporciona efemérides -estimaciones de la posición de la nave- que posibilitan a la antena apuntar en la dirección correcta.

Mediante este sistema de medición, los expertos valoran si la nave se aproxima o se aleja, la velocidad del vehículo y su posición en el espacio.

Estos datos se mandan a la NASA para, así, poder calcular la órbita con más precisión y medir las capacidades y la cooperación de las distintas estaciones internacionales.

Ahora, Rafael quiere utilizar dicha plataforma "no solo para las misiones lunares, sino también para determinar la señal de los satélites que orbitan la tierra".

Así, la universidad sevillana puede ofrecer a los alumnos un mayor aprendizaje con las últimas tecnologías.

"Este es nuestro primer proyecto con la NASA y estamos realmente ilusionados. Estamos llevando a cabo un buen trabajo para poder avalar así nuestra investigación y poder colaborar juntos en futuros proyectos", ha señalado en conversación con EL ESPAÑOL.

Vázquez ha resaltado el interés del proyecto por parte de la NASA a la hora de buscar aliados internacionales para el seguimiento de sus vehículos espaciales.

En esta línea ha precisado que, de esta manera, pueden "demostrar a la NASA nuestras capacidades y la de las otras sedes de cara a futuras misiones".

Una nave marca España

Este observatorio hispalense no es la única huella española con la que ha contado la misión Artemis II. La nave en la que han viajado los cuatro astronautas, aunque no tiene acento sevillano, también es marca España.

Cuatro son las empresas que han colaborado con la NASA por mediación de la Agencia Espacial Europea (ESA) para hacer posible esta misión: GMV, Alter Technology, HV Sistemas y Integrasys.

GMV se encarga del software y el control de la misión, detectando y resolviendo fallos y Alter Technology garantiza la calidad y fiabilidad de los componentes electrónicos.

A su vez, HV Sistemas prueba y valida sistemas físicos clave antes del vuelo y Integrasys monitoriza la nave desde Tierra, calculando su trayectoria, velocidad y posición en tiempo real.

Todo ello ha hecho posible que la Universidad de Sevilla haya sido la única sede de España que ha vigilado esta misión, con el profesor Rafael Vázquez a la cabeza.