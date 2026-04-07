David de Miranda, Juan Pedro Domecq y Juan del Val, galardonados por la Fundación Caja Rural del Sur Fundación Caja Rural del Sur

El matador de toros onubense David de Miranda, la ganadería Juan Pedro Domecq y el escritor y comunicador Juan del Val han sido galardonados por la Fundación Caja Rural del Sur.

En concreto, David de Miranda ha sido reconocido con el XX Premio “Pepe Luis Vázquez” por sus destacadas actuaciones durante la última temporada en las plazas de Sevilla, Huelva y Málaga.

El jurado, compuesto por periodistas especializados -entre ellos la delegada de El Español en Andalucía, Inma León- ha valorado especialmente la Puerta del Príncipe que el diestro triguereño consiguió en la pasada Feria de Abril de Sevilla.

También su triunfal paso por las Colombinas de Huelva y la repercusión mediática de su actuación televisada en la Plaza de Toros de Málaga, que consolidó su proyección ante el gran público.

En el apartado ganadero, el premio ha recaído en la ganadería de Juan Pedro Domecq, por la excelencia de los encierros lidiados en el ámbito de los galardones, que abarca las plazas de Sevilla, Huelva, Málaga, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Córdoba.

Asimismo, el jurado ha concedido el Premio “José Luis García Palacios” al escritor y comunicador Juan del Val, reciente ganador del Premio Planeta, en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Este galardón rinde homenaje a la memoria del recordado empresario y ganadero onubense José Luis García Palacios, alma de estos premios, y que actualmente está presidido por su hijo, José Luis García-Palacios Álvarez, presidente de la Caja Rural del Sur.

El trofeo consiste en una obra del artista (Nacho Martín) y en un jamón de la Denominación de Origen Jamón de Jabugo, entregado por su presidente, Guillermo García-Palacios.

Anuario taurino "Maestranza"

Durante la entrega de premios también se ha presentado el anuario taurino “Maestranza”, que alcanza su XXIX edición, coordinado por el crítico taurino Carlos Crivell.

La publicación recopila y analiza los festejos más relevantes celebrados durante la última temporada en las plazas de toros de la Maestranza de Sevilla, La Merced de Huelva, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y Córdoba.

Crivell destacó la participación de los periodistas que han colaborado en el anuario, que incluye crónicas publicadas por la cabecera de EL ESPAÑOL de Sevilla.