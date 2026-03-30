Nuevo incendio en el centro de Sevilla en plena Semana Santa: el fuego en una azotea provoca una extensa columna de humo E.E.

Nuevo incendio en el centro de Sevilla ha puesto en alerta a todos los cofrades. Esta vez, ha sido un fuego originado en la calle Pajaritos lo que ha llamado la atención de todos los ciudadanos que estaban en el centro de la ciudad este Lunes Santo.

Tal y como ha confirmado el servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Sevilla, las llamas se han originado alrededor de las "17:15 horas de este lunes en la azotea de uno de los edificios".

Hasta el lugar de los hechos se están movilizando actualmente los servicios de emergencias sanitarias, bomberos y Policía Local. Desde el Ayuntamiento de Sevilla informan a este medio que el suceso no ha provocado heridos.

Desde varios puntos de la ciudad se puede ver una extensa columna de humo provocada por el fuego.

Ahora, las autoridades están investigando el origen del fuego, ya controlado. Tras el suceso, las hermandades del Polígono de San Pablo y Redención se han visto obligadas a cambiar el recorrido.

🔴17:50 h. Bomberos ya tiene controlada la situación. Policía Local informa que no hay personas afectadas.

Analizando la posible incidencia en el recorrido de alguna hermandad.

Rápida respuesta de los servicios de emergencias. #StopBulos

Gracias por tu colaboración… pic.twitter.com/o74lrgidxN — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) March 30, 2026

Las dos cofradías pasarán por la calle Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco (detrás de los palcos) Entrecárceles, Cuesta del Rosario, Plaza del Salvador, Cuna, Laraña, Plaza de la Encarnación y calle Imagen continuando después su itinerario habitual.

El pasado Domingo de Ramos, un incendio en la calle Cuna obligó al cambio de recorrido de varias hermandades. No obstante, no hubo que lamentar heridos.