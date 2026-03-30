Un hombre se hace pasar por menor en redes sociales y acosa a 50 niños en Sevilla para obtener contenido sexual

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional remitida a los medios. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se hacía pasar en redes por un menor de edad para acosar a, al menos, 50 niños y conseguir así contenido de carácter sexual.

En una nota de prensa, el cuerpo señala que el varón ya había ingresado en prisión antes por hechos similares. Actualmente, la investigación continúa abierta y no se descarta identificar a otros jóvenes afectados.

El operativo, denominado Null, comenzó después de que el padre de una de las víctimas denunciase los hechos ante la Policía.

En concreto, los progenitores alegaban que alguien, del que sospechaban que podría ser adulto, estaba hablando con su hijo a través de redes sociales para así obtener material pornográfico.

Posteriormente, los agentes comenzaron una investigación con la que se ha conseguido identificar al presunto autor de los hechos, quien ya había ingresado en prisión por motivos similares.

Durante un registro domiciliario, los agentes intervinieron el teléfono móvil del ahora detenido.

En el dispositivo encontraron evidencias de que había actuado de la misma forma con otros niños. Contactaba con una de las futuras víctimas a través de plataformas digitales para ganarse su confianza y conseguir imágenes de carácter sexual.

El detenido, además, habría quebrantado las medidas cautelares a las que fue sometido judicialmente. Así, tras ser puesto a disposición judicial, se ha ordenado su ingreso en prisión.

Por su parte, la Policía Nacional ha asegurado que "es fundamental prevenir y detener este tipo de conductas" porque pueden "no quedarse en una fase inicial, sino que en muchos casos, el grooming es una antesala de delitos más graves, como el abuso del menor o su explotación sexual".