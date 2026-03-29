Sevilla quiere vivir su Semana Santa más segura desde el cielo al subsuelo: drones, sensores, altavoces y los 'boinas rojas'

La ciudad de Sevilla quiere vivir su Semana Santa más segura. De ahí que en estos siete días, un dispositivo especial compuesto por unidades policiales de subsuelo, medios aéreos, guías caninos, caballería o atención al ciudadano, vaya a trabajar sin descanso.

La adecuación de la urbe este año ha mantenido una serie de preparativos que ya son más que habituales. Como es el montaje de palcos.

También han vuelto a plasmarse en el suelo de determinados puntos del centro las líneas rojas que avisan de que ahí no se puede situar nadie para no crear un tapón o cuál es el 'carril' por el que pasa la procesión.

Pero, independientemente de la colocación de las sillas y señales, este año viene protagonizado por dos novedades en materia de seguridad. Una especie de 'Gran Hermano' que lo ve y controla todo (y a todos) y la unidad de élite de la Policía Local, los GAR.

La primera se trata de una medida mediante la que, a través de cámaras y sensores, se va a contabilizar la bulla. El sistema permite también ver dónde se encuentran las hermandades en directo.

Dicho proyecto -piloto-, supone la colocación de entre 30 y 40 dispositivos en los puntos más destacados del casco histórico para medir en tiempo real el flujo de personas en la ciudad.

El equipo municipal recibirá los datos extraídos de las grabaciones, los cuales servirán para analizar la situación y facilitar la toma de decisiones en el ámbito de seguridad.

A través del 'semáforo' de la aplicación móvil Sevilla, los hispalenses podrán consultar las bullas y cuál es el sitio en el que se encuentran las cofradías. Esto último en la sección del 'GPS Semana Santa de Sevilla'.

El Consistorio barajará utilizar este sistema en próximas ediciones de esta festividad además de en otros eventos como la Feria de Abril.

Los 'boinas rojas'

También en lo que respecta a la seguridad este año tomará protagonismo la unidad de élite de la Policía Local, el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), más conocido como los 'boinas rojas'.

Al estar operativa toda la plantilla municipal, el recién estrenado grupo de intervención se suma a los agentes de esta Semana Santa.

En cuanto al dispositivo organizado por parte de la Subdelegación del Gobierno, se movilizarán a unos 2.000 agentes de la Policía Nacional.

No obstante, el subdelegado, Francisco Toscano, ha apelado a la "responsabilidad" de las hermandades.

Esto tras el récord de nazarenos en algunas hermandades en las que el cortejo superará los 3.000 y que hará que en determinadas calles vayan en filas de cuatro.

Esto quiere decir que los devotos ocuparán las "vías de movimientos" de la Policía Nacional, por lo que Toscano ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de las hermandades. Además, los agentes utilizarán dispositivos como drones para vigilar las calles.

Obras

Independientemente de la seguridad, la Semana Santa se ha tenido que adecuar a la cantidad de obras que hay en Sevilla. Y es que no hace falta más que darse un paseo por algunas de sus calles para comprobarlo.

Esta circunstancia dejará estampas que -previsiblemente- no volverán a darse en ninguna otra Semana Santa.

La más sonada sin duda ha sido la obra que se está acometiendo en el entorno de La Campana -enclave estratégico durante este periodo- para acondicionarla a la llegada del bus BTR.

Las tareas para que el conocido como tranvibús llegue al final del recorrido, la Plaza del Duque, han traído una reestructuración del tráfico en esta zona, por lo que algunas de las hermandades tendrán que rodear los cajones para llegar a la Carrera Oficial o a sus templos.

Otro de los lugares que serán protagonistas la próxima semana será la calle Pagés del Corro. Y no porque pase por ella la Esperanza de Triana, sino todo lo contrario.

Este año la dolorosa modificará su itinerario debido a los trabajos que se están llevando a cabo para renovar las redes de saneamiento, ampliar las plazas de aparcamiento y mejorar el entorno.

La Plaza Nueva es otra de las protagonistas en este sentido. La misma está rodeada de paneles y, si bien es verdad, ninguna procesión cruza directamente el espacio, esta circunstancia limita el espacio para el público.

Constitución, Santa Ángela, Teodosio y Méndez Núñez

En paralelo, los operarios han estado renovando los adoquines de la Avenida de la Constitución, la arteria principal de la urbe, durante los meses anteriores debido al estado de deterioro de esta parte de la calzada.

Sin embargo, estos han tenido que pararse y aplazarse debido a que la Semana Santa estaba al caer.

A pesar del tren de borrascas que tuvo lugar a comienzos de año, algunas de las obras claves de la ciudad de cara a la citada fiesta de primavera se ha podido escapar de las lluvias que inundaron parte de la comunidad, dejaron los ríos en niveles rojos y provocaron el desembalse de presas y desalojo de miles de vecinos de sus casas.

Se tratan de los trabajos realizados en Santa Ángela, Teodosio y Méndez Núñez. Todos ellos estarán listos antes de la Semana Santa a pesar de que durante las precipitaciones hubo días en los que los operarios no pudieron trabajar.