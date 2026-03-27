Fin a la guerra por la limpieza de los colegios: el Ayuntamiento firma "remunicipalizar" la higiene de algunos edificios

Trabajadores de la limpieza durante la acampada en protesta por la externalización de los servicios. María José López / Europa Press.

El conflicto por la limpieza de los colegios públicos de Sevilla llega a su fin. El Gobierno municipal y el comité de empresa del Ayuntamiento han firmado este viernes un acuerdo que pone punto final a meses de tensiones al "garantizar el empleo" y "remunicipalizar" el saneamiento de algunos edificios.

La contienda comenzó a mediados de enero tras la decisión del ejecutivo local de externalizar el servicio para garantizar "buenas condiciones" y quitarle "carga" a los funcionarios, una medida que generó inmediatamente preocupación entre los trabajadores y, por tanto, movilizaciones sindicales.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que el acuerdo alcanzado "garantiza los puestos de trabajo ocupados actualmente en la limpieza en los colegios", aunque la externalización del servicio continuará adelante tal y como fue aprobada en la Junta de Gobierno Local.

Según ha explicado el regidor, los trabajadores afectados serán reubicados en otras áreas municipales con el objetivo de "mejorar la limpieza de los edificios municipales".

El acuerdo supone un cambio de escenario en un conflicto que había elevado la tensión entre el Ayuntamiento y los representantes sindicales.

Sanz ha defendido que la solución alcanzada "no elimina ninguna categoría de peón" y que además se convocarán las plazas vacantes previstas en la plantilla municipal, lo que refuerza la estabilidad laboral del personal afectado.

Revisión del modelo

En paralelo, el alcalde ha abierto la puerta a revisar el modelo de gestión en otros espacios públicos.

En concreto, se ha comprometido a estudiar la remunicipalización de la limpieza en algunos edificios municipales, entre ellos la sede de Igualdad y Servicios Sociales o los mercados de abastos, una medida que los sindicatos habían reclamado durante las negociaciones.

"Es una garantía de futuro porque nos comprometemos a no privatizar ni externalizar ningún otro servicio municipal", ha afirmado José Luis Sanz.

El primer edil ha subrayado que el acuerdo alcanzado es "fundamental para Sevilla" y ha agradecido la voluntad de las organizaciones sindicales para desbloquear una situación que, según ha reconocido, era "un problema que teníamos encima de la mesa".

Medida "agridulce"

Desde el comité de empresa, la valoración es positiva, aunque con matices. Su presidente, Jorge Menacho, ha calificado el acuerdo como "bueno, pero también agridulce", al considerar que la externalización de la limpieza de los colegios sigue siendo una medida que no satisface plenamente a los trabajadores.

Menacho ha destacado, no obstante, que el documento firmado garantiza el empleo estable de la plantilla municipal y permite recuperar espacios que "permanecían privatizados", lo que supone un avance respecto a la situación inicial planteada por el Gobierno local.

En su opinión, el acuerdo logra proteger los derechos laborales y evitar despidos, uno de los principales temores durante el conflicto.

Enfrentamiento enquistado

El entendimiento entre el Ayuntamiento y los sindicatos pone fin a un enfrentamiento que había marcado la agenda municipal en los últimos meses y que había abierto un debate sobre la gestión de los servicios públicos en la ciudad.

La externalización de la limpieza en los colegios se convirtió rápidamente en uno de los asuntos más controvertidos del mandato, llegando incluso a los tribunales por el escrache sufrido por dos delegados, Blanca Gastalver e Ignacio Flores.

Con la firma del acuerdo, que ambas partes califican de necesario, abre ahora una nueva etapa en la gestión de la limpieza municipal, con el compromiso de mantener el diálogo y evitar nuevos conflictos en el futuro inmediato.