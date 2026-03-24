El Alcázar de Sevilla acoge una muestra inédita de carruajes por los 40 años de la Exhibición de Enganches

El Real Club de Enganches de Andalucía celebra el 40 aniversario de la Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla con una iniciativa inédita: una exposición de ocho carruajes tipo coach, considerados auténticas piezas del patrimonio histórico del transporte.

La muestra podrá visitarse entre el 24 de marzo y el 16 de abril en el Apeadero del Real Alcázar de Sevilla.

Esta exposición es una oportunidad única, ya que reúne por primera vez en un mismo espacio este tipo de vehículos, todos ellos en perfecto estado de conservación, en uso y habituales en exhibiciones.

Proceden de diferentes colecciones privadas andaluzas y han sido cedidos de forma altruista por sus propietarios, lo que refleja el compromiso del sector con la preservación de esta tradición.

Los carruajes expuestos no solo muestran la evolución técnica del transporte, sino que también representan una parte viva de la historia.

Su origen se remonta a los Mail Coach, los coches de correos de la monarquía británica que salían desde Londres hacia distintos puntos de Gran Bretaña con una puntualidad tan precisa que servían como referencia para ajustar los relojes de la época.

Eran tirados por cuatro caballos y contaban con cochero, guardia y personal de correos, que incluso iba armado para proteger la correspondencia, marcando un antes y un después en la organización del transporte.

Con la llegada del ferrocarril, los Mail Coach desaparecieron y dieron paso a nuevas modalidades como los Road Coach, destinados al transporte de viajeros, los Private Coach y, posteriormente, los elegantes Park Drag, diseñados para el ocio y el lujo, más ligeros y refinados, aunque también más complejos de conducir.

La pieza principal de la exposición será un Mail Coach llamado “Cometa”, que simboliza el origen de esta evolución histórica.

Además, como elemento especial, se exhibirá una silla de mano de la época de la boda del emperador Carlos V en Sevilla, en homenaje a los medios de transporte utilizados por la realeza y como referencia al 500 aniversario de su boda con Isabel de Portugal, celebrada en el mismo lugar donde hoy se presenta la muestra.

Más allá de su valor artístico, estos carruajes representan una tradición y una forma de vida que se mantiene gracias al trabajo del Real Club de Enganches de Andalucía, sus socios y los propietarios de estas piezas históricas.

La exposición permitirá al público contemplar de cerca piezas únicas que combinan ingeniería, tradición y elegancia, y que continúan en funcionamiento, participando en exhibiciones y manteniendo viva la esencia del enganche.