Llega a Sevilla el gran impulso tecnológico: CTx Tech Experience convierte la ciudad en capital de la IA y el talento

La primera edición de CTx Tech Experience Sevilla Hub ha arrancado con una clara vocación: posicionar a Sevilla, Andalucía y España como actores relevantes en la economía digital global.

La jornada inaugural ha trazado un recorrido por los grandes vectores que están redefiniendo el tejido productivo —desde el talento y la formación hasta la inteligencia artificial y la inversión— en un contexto de transformación acelerada donde la colaboración entre ecosistemas se perfila como condición indispensable para competir.

El congreso ha arrancado con la apertura institucional a cargo de Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, quien ha destacado "la ilusión por este evento que impulsa el papel de Andalucía en la economía digital".

Paradela subrayó el crecimiento del sector tecnológico en la región —"del 20% en empresas y del 28% en facturación"— y ha defendido que "nuestra prioridad es seguir avanzando en la transformación digital, que solo podrá construirse sobre las ideas y el talento como pilares".

En esta línea, ha citado iniciativas como la plataforma de inversión 'Misión' o programas como Andalucía Open Future, y recalcado la ambición institucional de que "Andalucía sea creadora de tecnología y no solo usuaria".

Junto a él, los codirectores del evento, Marta Raspall y Germán Torrado, incidieron en la necesidad de cohesionar el ecosistema. "Necesitamos encontrar un espacio para que el emprendimiento pueda conectar, porque si conectamos creceremos juntos", afirmaba Torrado.

Talento y propósito

El protagonismo del talento ha centrado buena parte del debate David Carmona, vicepresidente de Microsoft Discovery y Quantum, quien ha apuntado que "estamos viviendo un momento en el que la barrera de entrada está bajando", lo que abre nuevas oportunidades, aunque insistió en la necesidad de formación y adopción tecnológica.

"Hoy interesan más los proyectos que has liderado que los conocimientos técnicos", añadía. Desde una perspectiva formativa, Javier Rodríguez Zapatero, presidente ejecutivo de ISDI, ha defendido que "el propósito es el valor más importante para fidelizar talento".

Por su parte, José Antonio Pérez, cofundador de CoverManager, ha asegurado que "talento hay, lo que se necesita son utensilios para poder escalar", y ha reivindicado la ambición empresarial: "nada se hace grande si no sabes por qué lo haces".

Una idea compartida por Victoria Pérez, partner en NTT DATA Europe & Latam, quien subrayaba que "la IA viene a amplificar, a potenciar las capacidades humanas, por lo que el tipo de talento llamado a triunfar es el más transversal".

Entre las intervenciones más esperadas estaba la de Steve Cadigan, arquitecto de la cultura corporativa de LinkedIn y una de las voces globales más influyentes en el futuro del trabajo, quien ha analizado las nuevas estrategias de talento que están emergiendo en Silicon Valley como reacción a la era de la inteligencia artificial.

"Necesitamos nuevas habilidades más rápido que en ningún otro momento de la historia, porque estamos inmersos en una crisis de liderazgo, con la moral de los directivos extremadamente baja según manifiesta el 29% a nivel mundial, provocado por la ansiedad que genera la IA o el colapso porque ya no existe la seguridad laboral", ha denunciado.

IA y transformación

La inteligencia artificial ha sido, por tanto, el eje transversal de la jornada, abordada tanto desde su potencial transformador como desde la responsabilidad en su desarrollo.

Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, ha afirmado que "España está en la pole position desde el minuto uno" en esta nueva revolución, destacando que "el 40% de la población ya utiliza IA".

Ha asegurado que la mayoría de las grandes empresas ya están desplegando agentes inteligentes, "pero el reto es conseguir que las pymes lo hagan también".

Ha definido también el concepto de "empresa frontera", donde "cada empleado será creador y gestor de agentes", concluyendo con la idea de "tenemos el control y la responsabilidad de usar la IA en beneficio de la sociedad en conjunto".

También ha generado interés la ponencia sobre transformación digital en el ejército a cargo de José Luis Carbonell, jefe de la sección de Transformación Digital del Ejército de Tierra, "que está evolucionando hacia un ejército inteligente capaz de identificar procesos transversales que afecten no solo a toda la institución, sino al resto de ejércitos e incluso entre países aliados".

Y desde la perspectiva de las startups, han dialogado referentes como Laia Grassi, experta en IA generativa, junto a los divulgadores Carlos Santana y Jon Hernández, para explicar cómo algunos proyectos están logrando convertir algoritmos en modelos de negocio capaces de atraer inversión millonaria.

La innovación, el principal valor para elevar a Europa en una posición competitiva en inversión

La inversión también ha salido al escenario de la mano de referentes de la talla de Juan Álvarez de Lara, fundador y CEO de Solvere Capital; Christine Bjärkby, miembro del consejo de administración de EBAN - Red Europea de Business Angels; Jouko Ahvenainen, fundador y CEO de Mission Grey o Santiago Canalejo, vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de SpainCap, asociación española que representa al sector de Venture Capital y Private Equity.

Han abordado desafíos como la fragmentación transfronteriza, la complejidad regulatoria y brechas de financiación para escalar, y destacado iniciativas de coinversión para atraer capital privado y fortalecer el ecosistema inversor de Europa, para que sea más competitiva frente a Estados Unidos y China, y convirtiendo la innovación en una ventaja estratégica a largo plazo.

Otra gran atracción ha sido el Chester Tech, un formato de entrevista íntima y directa a fundadores del ecosistema emprendedor por el que han desfilado tres sólidos referentes como son Emilio Froján, fundador y CEO de Velca, Jaime Castillo, cofundador y CRO de Shakers o Kemel Kharbachi, fundador y presidente de EOS-X Spaceship Company.