Bankinter y Garántia refuerzan su colaboración para impulsar la financiación sostenible de las empresas

Bankinter y Garántia SGR han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la financiación sostenible de las empresas.

La finalidad del proyecto se centrará en facilitar apoyo a las pequeñas y medianas empresas en condiciones competitivas a la hora de desarrollar proyectos de apoyo a la sostenibilidad.

Esta unión ha sido suscrita por Olga Díaz Ramos, directora de Organización de Bankinter Andalucía, y Antonio Vega, director general de Garántia, en una firma de convenio en la que también estuvieron presentes Antonio Higueros, Director Territorial de Andalucía Occidental de Garántia, y Juan Viana, Director de Negocio Transaccional de Bankinter.

La alianza potencia el compromiso de ambas entidades con la transición hacia modelos empresariales más eficientes y responsables, facilitando operaciones vinculadas a proyectos verdes.

Por medio de este acuerdo, el banco pondrá a disposición de las pymes un nuevo producto de financiación denominado Préstamo Anticipo CAE, destinado a apoyar proyectos orientados a la mejora de la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible, la descarbonización de procesos, el fomento de la economía.

Garántia refuerza así su compromiso con la sostenibilidad con la que ya está comprometida, entre otras iniciativas, a través de su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Esta iniciativa integra a más de 9.000 empresas procedentes de 135 países.