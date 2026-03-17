Sevilla estrena la nueva unidad antidisturbios para dar apoyo a la Policía Local

Imagen del alcalde de Sevilla durante la presentación de los GAR. Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla acaba de estrenar la nueva unidad de élite de la Policía Local. El alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, ha presentado el Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), que tiene su sede en las Naves de Calatrava, en pleno Casco Antiguo.

La unidad de intervención está compuesta por 36 efectivos: 30 policías, cuatro oficiales, un subdirector y un Intendente Principal.

Según ha explicado el primer edil, los integrantes han superado un exigente proceso de selección y han recibido una formación muy completa que continuará de manera constante.

Asimismo, ha destacado que contará con equipamiento, uniformes, vehículos y unas instalaciones propias adaptadas a sus funciones.

El alcalde ha señalado que "la puesta en marcha de esta unidad supone no solo un compromiso cumplido sino una mejora notable en el servicio a los ciudadanos, un apoyo inestimable para el resto de la plantilla y la consecución de una petición histórica por parte del Cuerpo de la Policía Local de Sevilla que estará desde hoy prestando servicio en la calle".

También ha subrayado que el actual equipo de Gobierno ha conseguido activar este grupo en apenas tres años, destacando que "había capacidad para hacerlo, contábamos con la gente adecuada dentro de la policía para ponerlo en marcha y sobre todo, creíamos en su utilidad. Y es que la voluntad a la hora de hacer las cosas es determinante".

El GAR nace con la finalidad de intervenir en situaciones que requieren una preparación específica.

En este sentido, Sanz ha afirmado que "el ciudadano va a notar la llegada de esta nueva unidad, que es una herramienta que necesitaba la Policía Local de Sevilla para seguir creciendo".

En la formación de los GAR ha intervenido la Policía Nacional, Guardia Civil y la Fiscalía. Además, dispondrá de un equipamiento específico distinto al del resto del cuerpo, incluyendo escudos, cascos y diversas protecciones que garanticen la seguridad de los agentes durante sus actuaciones.

También contarán con vehículos todoterreno completamente equipados para poder intervenir en cualquier tipo de situación sin limitaciones.