Sevilla será la primera ciudad de Andalucía en tener baterías gigantes para almacenar la luz solar

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este jueves un encuentro de trabajo con Pablo Gómez Falcón, CEO de la empresa sevillana Coagener, para coordinar el desembarco de una inversión industrial de 34 millones de euros destinada al almacenamiento energético mediante sistemas de baterías (BESS).

Según ha destacado el Ayuntamiento en una nota, este proyecto "posicionará a Sevilla a la vanguardia de la transición energética", y contempla la creación de 20 puestos de trabajo directos de alta cualificación.

La iniciativa se materializará con la instalación de dos sistemas de almacenamiento de vanguardia en los polígonos industriales de Carretera Amarilla y La Negrilla.

Se trata de las primeras infraestructuras a nivel industrial de Andalucía que funcionarán de forma autónoma (modalidad 'stand-alone'), "con una capacidad conjunta capaz de cubrir el consumo nocturno de todo el Casco Antiguo de la ciudad durante cuatro horas".

El Consistorio ha indicado que este tipo de infraestructura es "clave para aumentar el consumo de energía renovable en España y aportar estabilidad al sistema eléctrico".

Cada una de las dos instalaciones contará con una potencia de 20 MW y 80 MWh de capacidad de almacenamiento, permitiendo almacenar energía renovable en horas de alta producción solar y liberarla durante la noche, cuando no hay producción. Además prestan servicios a la red eléctrica para su correcto funcionamiento.

"La instalación de estos nodos de almacenamiento no es solo un avance tecnológico, sino un paso de gigante para garantizar la eficiencia energética de nuestra ciudad. Sevilla se va a convertir en el espejo donde se mirará el resto de España en transición energética", ha subrayado el alcalde.

Sobre la gestión municipal para "atraer capital", Sanz ha reseñado el "papel clave" que ha tenido el Ayuntamiento, a través de la oficina de captación de inversiones Sevilla Open for Business, para coordinar que este proyecto de la empresa sevillana Coagener "pueda hacerse realidad".

"Desde el equipo de gobierno estamos volcados en que Sevilla sea un territorio 'business friendly'. A través de la oficina Sevilla Open For Business, hemos acompañado este proyecto desde su origen, ofreciendo seguridad jurídica y apoyo institucional", ha señalado el alcalde.

En este sentido, Sanz ha recalcado que "mi compromiso es claro: vamos a seguir agilizando los trámites administrativos para que los inversores no encuentren obstáculos, sino alfombra roja, y haremos todo lo posible para que las obras de este proyecto innovador comiencen tras el verano para estar operativos a principios de 2027".