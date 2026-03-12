Daniel Oviedo, el gerente del Estadio de La Cartuja del que ahora todos reniegan y en el que no confiaba la UEFA

Daniel Oviedo está ahora en el punto de mira. El todavía gerente de la sociedad pública que gestiona el Estadio de La Cartuja de Sevilla (ECSSA) aparece en un informe de la Guardia Civil sobre una trama de corrupción relacionada con las obras de adecuación del coliseo hispalense.

Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), estos trabajos para adaptar el recinto a competiciones deportivas, como la Eurocopa, comenzaron incluso antes de que se decidiera oficialmente que Sevilla acogería cuatro partidos de dicho torneo y sin contrato.

Por este motivo, la jueza que investiga el caso 'Supercopa' ha decidido imputar a Daniel Oviedo y a José María Arrabal.

El caso se centra en la investigación de las presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales, relacionadas con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y posibles irregularidades en contratos de obras.

Arrabal es exsecretario general de Deportes de la Junta de Andalucía y expresidente del ECSSA. Ahora se le investiga por su supuesta participación en la trama.

Uno de los aspectos que se desprenden del documento de la UCO al que ha tenido acceso este periódico es que la UEFA "no confiaba" en Daniel Oviedo.

En un mensaje de audio enviado por el gerente de la empresa que estaba ejecutando las obras de adecuación (Gruconsa), Ángel González Segura, a un abogado le expone que había estado en "una reunión con los dos chicos de la UEFA" y que estos "sí están preocupados con las cosas de Daniel".

Asimismo, le explicaba que los responsables del organismo europeo habían estado supervisando los avances en las instalaciones del estadio y que ambos tenían "claro que el problema" no era por parte de ninguno de ellos dos.

Por último asegura que los chicos de la UEFA "sí tienen un problema, que no confían en Daniel". Una confesión que le hacen, según explica, "en petit comité".

"Más receptivo"

El informe también señala que la figura de Daniel Oviedo habría sido clave a la hora de que Gruconsa fuese la encargada de llevar a cabo las obras.

No obstante, el empresario trasladó al letrado que este debía mostrarse "más receptivo" en una reunión prevista para "hablar de todo".

Oviedo debía proporcionarle en este encuentro una "lista de todo lo que hay que hacer". Según ese mismo mensaje, José María Arrabal, al que el abogado tenía que "darle un toque", sería el encargado de lograr que Oviedo mostrara una mayor predisposición.

En el audio, González Segura asegura que su intención era "aligerar todo esto", aunque para ello necesitaba que ni Oviedo ni Arrabal estuvieran "mariconeando ni guardándose las cosas".

Junta y Diputación

Cabe destacar que el organismo que aún regenta Oviedo a pesar de estar siendo investigado está compuesto por tres administraciones públicas y dos clubes de fútbol.

La Junta de Andalucía tiene el 40% de la gerencia, el Gobierno central un 25%, el Ayuntamiento de Sevilla un 19% y la Diputación 13%. Por otra parte, el Sevilla FC y el Real Betis únicamente ostentan un 3%. Todas reniegan de este cargo.

Ante esta situación, la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguró que la administración autonómica "está a plena disposición de la justicia para colaborar".

Asimismo, subrayó que Daniel Oviedo "no es un cargo público de la Junta de Andalucía" y tampoco "político".

Cuestionada por cuál va a ser el siguiente paso del Ejecutivo regional, España señaló que se está "estudiando" si se convoca una reunión para abordar la situación tras el escándalo.

Quien ya ha dado el primer paso ha sido el ente provincial. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, unas horas después solicitó un encuentro con carácter urgente y extraordinario del Consejo de Administración del Estadio Olímpico de La Cartuja.

Además, tamnbién pidió que la cita sea presidida por la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, dada "la relevancia institucional del asunto y la necesidad de ofrecer las máximas garantías de transparencia, rigor y responsabilidad pública".