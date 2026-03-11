La propuesta de Joaquín, un cochero sevillano ante el posible límite a su circulación en hora punta: “Un carril exclusivo”

Un coche de motor coge entre dos carriles por la presencia de dos carruajes. E.E. Sevilla

El Ayuntamiento quiere limitar la circulación de los cocheros de Sevilla. Y la polémica no ha hecho más que empezar.

En concreto, el Consistorio pretende modificar la ordenanza municipal que rige casi el centenar de licencias vigentes, las condiciones de los vehículos y de los trabajadores del servicio y las sanciones.

Esta norma está activa desde el 2006 y fue renovada en 2014, pero tras su actualización no quedó ni rastro de los puntos en los que ahora se pone el foco.

El pasado martes, el Gobierno municipal abrió una consulta pública para que todos los sevillanos propusieran cambios en el servicio de los coches de caballos de la ciudad.

Ahora, los hispalenses tendrán dos semanas para mandar su opinión a través de la sede electrónica. No obstante, el Consistorio parte ya de una serie de medidas que quiere implementar.

Una de ellas -y también una de la que más controversia ha acarreado entre el sector aludido- es la limitación de la circulación.

El equipo del 'popular' José Luis Sanz quiere que en hora punta los cocheros no transiten por las avenidas con más afluencia para así no entorpecer el tráfico rodado.

En concreto, el documento publicado por el Ayuntamiento sevillano subraya que el objetivo es "mejorar la movilidad en la ciudad".

Por ello, se revisará la actuación de los carruajes "a través de medidas de protección y prohibiciones en su circulación".

Un carril exclusivo

Ante esto, Joaquín, uno de los sevillanos que forma parte de este servicio asegura tajante que ellos "no son los que provocan retenciones" y relata que, "al igual que las bicicletas tienen un carril exclusivo para ellas, podrían habilitar otro para los cocheros".

Con la nueva medida sobre la mesa, este cochero se pregunta "cuál será el itinerario que habrá que coger para llegar, por ejemplo, al Parque de María Luisa" una vez que se hayan aprobado las limitaciones.

Agustín (nombre ficticio porque prefiere guardar el anonimato) comparte el mismo discurso que su compañero de parada.

El mismo también defiende que "los cocheros no son los responsables de los atascos" y subraya que las retenciones se darían a pesar de que modifique la ordenanza.

Este trabajador destaca la velocidad a la que van los carruajes -"25 kilómetros por hora, cuando los coches van a 30"- y el hecho de que "no todos los coches de caballo están circulando a la vez por la ciudad".

Por su parte, desde el Consistorio explican que al tratarse de un texto que aún no está redactado ni aprobado aún no se va a entrar en valoraciones.

Lo que piensan los conductores

Independientemente de la opinión de los cocheros, lo que está claro es que son los conductores particulares los grandes afectados por el tráfico en el centro en determinadas horas del día.

Laura González es una de las trabajadoras del centro de Sevilla que día sí y día también tiene que lidiar con retenciones en el entorno del Paseo Colón y Reyes Católicos.

Preguntada por este periódico, reconoce que el servicio "suma a la estética de la ciudad", pero afirma que "origina molestias durante las horas centrales del día", una opinión que comparte Álvaro Domínguez, quien tiene también tiene que recorrer la citada zona de la urbe a diario.

A su parecer, es este servicio "el que más retenciones provocan debido a la velocidad a la que circulan".

Bienestar animal

En el documento publicado por el Ayuntamiento de Sevilla se señala otro de los motivos por los que modificar la ordenanza. "El bienestar de los animales, en particular en condiciones climáticas extremas".

Así, el Consistorio quiere "implementar medidas del cuidado de los caballos y su adecuada explotación y que eviten cualquier dolor, sufrimiento o daño innecesario".

Por otra parte, el Gobierno municipal incluirá "las medidas sanitarias y las inspecciones veterinarias, tanto durante la prestación del servicio como en las Cocheras Municipales, con el objeto de prevenir enfermedades contagiosas y garantizar la salud".

Una vez más, los cocheros de Sevilla defienden el "correcto cuidado" de los caballos en los meses de verano.

Joaquín incluso destaca que "es peor tener que ir hasta la cuadra municipal que dejar a los animales en la sombra a la vez que se refrescan con agua durante las horas centrales del día".

El último punto que el Ayuntamiento quiere acatar es "la vigilancia y disciplina" de su circulación de los coches de caballos, así como la denuncia de las infracciones que se cometan y la sanción de las mismas como el estudio, desde las medidas de inmovilización y retirada de licencias en su caso.