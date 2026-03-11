La Policía Nacional detiene a tres personas e identifica a 100 en una redada en El Cerezo

La Policía Nacional ha detenido a tres personas e identificado a otras 100 en una macroredada que ha tenido lugar en el barrio sevillano de El Cerezo, en el distrito Macarena.

Además, se han realizado actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes y la incautación de dos armas blancas.

Cabe destacar que esta zona ha acaparado la atención mediática después de que los vecinos organizaran patrullas por los 'gorrillas' que estarían provocando una situación de "inseguridad" según los vecinos.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que se van a seguir ejecutando "trabajos preventivos, haciendo actuaciones de cierres perimetrales e identificaciones".

Estos son operativos que "se realizan en todos aquellos barrios de la capital que tienen una atención preferente".

Además, ha asegurado que se van "se van a seguir realizando operaciones específicas en la lucha contra el narcotráfico en particular y contra la criminalidad en general".

Según una nota emitida por el Cuerpo, en esta operación, bautizada como Brezo 2, han participado agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana pertenecientes al Grupo de Delincuencia Urbana, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Caballería y Guías Caninos, así como agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF), además de miembros de la Comisaría del Distrito Macarena.

La operación se encuentra dentro de los dispositivos rutinarios llevados a cabo en dicha barriada. En los últimos meses, se han practicado, además, seis operaciones similares en Azahar II, Azahar IV, Geranio I, Dalia I, Epona y Ermita.

Gracias a estos operativos, se ha procedido a "múltiples identificaciones" que han permitido la detención de autores de hechos delictivos y la entrada y registro de diferentes inmuebles.

Asimismo, se ha intervenido distintos tipos de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otro tipo de efectos.

Todas estas operaciones, a pesar de tener distintas denominaciones y estar individualizadas, forman todas ellas parte de la acción policial implementada por la Comisaría Provincial de Sevilla, consistente en un conjunto de despliegues policiales que se vienen desarrollando de forma insistente en distintas barriadas de Sevilla de forma prolongada a lo largo del tiempo, y con las que se pretende continuar a lo largo del año.