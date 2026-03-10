¿Por qué Ibai vuelve a elegir Sevilla en verano para la Velada del Año? Los pros de La Cartuja que desbancan al Bernabéu

La Velada del Año VI ya tiene fecha, hora y hasta lugar. Una vez más, es el estadio sevillano de La Cartuja el que acogerá el multitudinario evento. Será la segunda vez, después del año pasado, que los combates de boxeo más famosos de España aterricen en la hispalense.

Será el próximo 25 de julio a partir de la 19:00 horas. Pero ¿por qué elige Ibai a la capital de Andalucía en pleno verano teniendo en cuenta las temperaturas que se alcanzan en ella cada año?

El streamer lo ha querido dejar claro en el vídeo que publicó en redes sociales para anunciar la ubicación de la cita. Para empezar, uno de los principales motivos es la capacidad del anfiteatro hispalense: 80.000 personas en total.

Según indicó Llanos, "hay pocos estadios en España" que puedan albergar tal número de asistentes. En concreto, el Metropolitano -sede del Atlético de Madrid y que ya albergó la Velada- se acerca con poco más de 71.000 sitios y el Bernabéu lo supera.

Sin embargo, este último cuenta con un hándicap que ha hecho que no sea el elegido.

"Lo difícil que es celebrar eventos" en él. Y es que cabe destacar que en los últimos meses, el anfiteatro madrileño ha sido objeto de críticas por parte de sus vecinos, quienes han denunciado las "molestias" generadas por los conciertos y demás actos que se han celebrado en su interior.

Hasta las 03:00 horas

Por si estas dos razones no fueran suficiente, el propulsor del que es uno de los eventos deportivos más multitudinarios del panorama internacional -seguido por millones de personas alrededor de todo el mundo- ha hecho hincapié en otro de los factores que han sido determinantes a la hora de elegir dónde iba a tener lugar la Velada del Año VI.

Se trata del horario límite para la celebración del evento. Es decir, hasta qué hora los organizadores podían disponer del recinto.

En concreto, en el Estadio de La Cartuja, la cita puede tener lugar hasta bien entrada la madrugada. Hasta las 03:00 horas. Y esto es una ventaja con la que el resto de candidatos no cuenta.

Según ha informado el propio Ibai en sus redes sociales, los demás estadios solo permitían la celebración del evento "hasta las 23:30 horas".

Pudiendo permanecer a la citada hora en el interior del recinto, no solo "se ve mejor" el espectáculo, sino que además "se puede empezar más tarde".

Si bien hace unos años, durante los primeros combates, la campana que marca el inicio del round sonaba a en torno a las 16:30 horas, con la nueva programación el primer combate tiene lugar a partir de las 19:00 horas, algo que es muy de agradecer si se tienen en cuenta las temperaturas de infarto que se alcanzan en Sevilla durante los meses de verano.

Por este motivo, la organización de los combates de boxeo más famosos de España ha decidido volver a apostar por La Cartuja pese a que los termómetros, con total probabilidad, estén rondando los 40 grados.

Año de récords

Conocedores del clima de la capital andaluza durante los meses estivales, los responsables del evento decidieron colocar carpas en las entradas y regalar una botella de agua a todos los asistentes. Sin embargo, la situación acarreó críticas durante la pasada edición.

A pesar del calor, la Velada del Año V marcó cifras de récord. Casi media hora después de que diera comienzo el evento, la retransmisión en directo ya había superado con creces los números del pasado año.

El pico había llegado a los 8.000.000 de personas, más del doble que el del 2024, según la organización. Además, en torno a 20 millones de usuarios se conectaron en total a la retransmisión en algún momento de la misma.

En la Velada del Año V no solo se llevaron el protagonismo los participantes, cantantes, influencer y demás personalidades. También se lo llevó el público.

¿El por qué? 80.000 personas bailaron a la vez la Macarena al ritmo de los padres de esta, Los del Río. Así, el dúo sevillano batió el récord de personas bailando en un mismo sitio su gran hit.