La 'isla' del Centro de Sevilla que encara una bajada real en el precio de las viviendas: más de 300 euros en cinco meses

Después de unos meses en los que el precio de la vivienda en el corazón de Sevilla parecía estar encontrando algo así como una "regulación natural", los porcentajes vuelven a colorearse de verde y a crecer. Sin embargo, una "isla" resiste en el Centro: la Plaza de la Gavidia y San Lorenzo, que encadena un descenso de más de 300 euros en apenas cinco meses.

La situación con el precio de la vivienda es insostenible. La media en la ciudad de Sevilla ha vuelto a alcanzar en febrero de este 2026 máximos históricos, situándose en 2.737 euros el metro cuadrado.

Zonas como Los Remedios, Nervión, Parque Alcosa, Santa Justa o Sevilla Este contribuyen a este nuevo récord histórico al encontrar en el segundo mes de este año el precio más alto que han registrado hasta la fecha.

Dentro de las incesantes escaladas, el Centro de la ciudad parecía haber encontrado un alivio monetario en los últimos meses. De hecho, su máximo histórico se quedó encallado en el mes de noviembre del pasado 2025 con el metro cuadrado en una media de 4.017 euros.

En febrero, sin embargo, los precios volvieron a coger impulso en todos los distritos del corazón hispalense. No obstante, dentro de la vorágine de subidas, La Gavidia y San Lorenzo se mantienen en números rojos.

La Gavidia

Este enclave junto a la Plaza del Duque se topó con su récord histórico en septiembre de 2025, cuando el metro cuadrado se situó en 4.134 euros, según los datos registrados por el portal inmobiliario Idealista.

Desde entonces no ha hecho más que encadenar descensos. De hecho, la variación trimestral le ha resultado negativa con un 6 por ciento de decrecimiento.

En febrero de 2026, el precio medio de las viviendas en esta zona se posicionó en 3.781 euros el metro cuadrado, 353 euros menos que hace cinco meses.

Algunas zonas del Centro en descenso en los últimos meses han sido Alameda de Hércules, El Arenal, Puerta Carmona o San Vicente.

Aunque la variación trimestral en estos enclaves es negativa, en el último mes han vuelto a ver incrementado sus precios, recuperándose así, tímidamente, de su recesión.

Las Setas, sin freno

Y, en el otro lado de la balanza, se encuentra Las Setas de la Encarnación. La zona se ha resistido a la bajada de precios de los últimos meses. De hecho, mientras sus vecinos estaban en descenso, sus números se mantenían en verde.

Por ello, no solo ha vuelto a encontrar su máximo histórico en febrero de 2026 (4.479 euros el metro cuadrado), sino que además presume del porcentaje más alto en cuanto a la variación mensual con casi un 9 por ciento de crecimiento.

Con ello, no es la zona más cara del Centro. Ese galardón le corresponde al enclave de Santa Cruz y La Alfalfa. Si bien esta zona encontró su máximo histórico en julio de 2025 (4.656 euros el metro cuadrado), en la actualidad encabeza el lujo en Sevilla.

A fecha de febrero de 2026, adquirir una vivienda en, por ejemplo, la Judería, ascendía a 4.564 euros el metro cuadrado de media. Esto implica que un piso de apenas 60 metros cuadrados tendría un coste de 279.360 euros.

Los datos muestran un mercado de la vivienda en Sevilla que sigue tensionado, con diferencias claras entre distritos y con el Centro como el área con precios más elevados de la ciudad.

La evolución de los últimos meses refleja oscilaciones en zonas concretas, aunque la media municipal continúa en niveles históricamente altos.

Este comportamiento pone de manifiesto la fuerte presión que sufre el mercado inmobiliario sevillano, donde la limitada oferta en áreas de alta demanda patrimonial y urbana mantiene los valores al alza.