Sevilla presume en Nueva York de ser "la plataforma de inversión más competitiva y segura del sur de Europa"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este viernes un encuentro estratégico con los principales líderes corporativos y fondos de inversión de la Spain-U.S. Chamber of Commerce de Nueva York en el marco de la agenda institucional en la capital financiera del mundo.

Así, Sanz quiere "posicionar a Sevilla como un destino prioritario para el capital estadounidense, destacando la robustez de sus sectores productivos y la agilidad de la administración municipal para facilitar el desembarco de proyectos de alto valor añadido en la capital andaluza".

Según ha avanzado el primer edil, "Sevilla no es solo una capital de incalculable valor patrimonial, sino una plataforma industrial y tecnológica con la masa crítica necesaria para albergar proyectos internacionales de la máxima complejidad técnica".

"Nuestra ciudad ofrece hoy una ventaja competitiva excepcional: el equilibrio perfecto entre un entorno de alta productividad y una calidad de vida que reduce drásticamente los costes de retención de talento, facilitando la implantación inmediata de equipos directivos y plantas productivas en un enclave de seguridad jurídica absoluta", ha subrayado.

Ante lo altos cargos financieros e inversores estadounidenses, Sanz destacará "la potencia del sector aeroespacial sevillano, consolidado como el tercero en importancia de Europa junto a Toulouse y Hamburgo".

El alcalde ha subrayado que "contar con una de las tres únicas líneas de ensamblaje final de grandes aeronaves en el continente y ser la sede de la Agencia Espacial Española y de la nueva incubadora aeroespacial ESA-BIC nos posiciona como la columna vertebral tecnológica del sur de Europa, respaldada por una facturación sectorial que ya supera los 2.900 millones de euros y una cadena de suministro de fiabilidad contrastada".

Sevilla TechPark

Asimismo, el primer edil ha puesto en valor el ecosistema de Sevilla TechPark, destacando que este enclave "concentra el 18,79% del empleo de todos los parques tecnológicos de España".

Además, ha defendido, "Sevilla lidera la inversión nacional en I+D con un 23% del total ejecutado en parques tecnológicos, lo que demuestra que somos un polo de innovación donde el conocimiento se transforma en rentabilidad. Con más de 570 empresas y una facturación que representa el 2,56% del PIB regional, el mensaje para el inversor neoyorquino es claro: Sevilla TechPark es el hub tecnológico donde el talento y la industria convergen con éxito", ha afirmado Sanz.

La conectividad y la sostenibilidad también ocupan un lugar preferente en la agenda económica del alcalde en la capital norteamericana.

En este sentido, el Puerto de Sevilla, "único puerto marítimo de interior en España, y su integración en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde se perfila como una puerta estratégica para las empresas de Estados Unidos, que podrán encontrar en Sevilla un nudo logístico entre el Mediterráneo y el Atlántico, sumada a una infraestructura ferroviaria de alta velocidad y un aeropuerto que ya roza los 10 millones de pasajeros anuales, garantiza una operativa logística de primer nivel para cualquier corporación global que busque expandir sus operaciones en el mercado europeo y africano".

Sanz ha avanzado que los inversores estadounidenses "van a encontrar en nuestro Ayuntamiento confianza institucional", recordando que la ciudad ha diseñado herramientas específicas para el inversor extranjero.

"A través de la oficina 'Sevilla Open for Business', mi equipo de gobierno ha establecido una verdadera alfombra roja para el capital; hemos eliminado las trabas burocráticas innecesarias para ofrecer una ventanilla única que acompaña al inversor en todo su proceso de aterrizaje. Mi compromiso como alcalde es que ningún proyecto viable y generador de empleo encuentre obstáculos administrativos en nuestra ciudad, porque Sevilla está abierta a los negocios y decidida a liderar la captación de inversión extranjera en el sur del continente", ha concluido el regidor municipal.

Esta misión económica en Nueva York se completa con reuniones privadas con altos ejecutivos de sectores tecnológicos y de energías renovables, consolidando la imagen de Sevilla como un mercado maduro, dinámico y con una proyección de crecimiento sin precedentes en la última década.

Así, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro con empresarios de Nueva York organizado por la Cámara de Comercio Hispano-Americana en el IESE business School.

Posteriormente, así como con IBM, una compañía tecnológica global con amplia experiencia en el desarrollo de soluciones avanzadas en inteligencia artificial, computación en la nube, análisis de datos, ciberseguridad y tecnologías aplicadas a la transformación digital de empresas y administraciones públicas.

Sanz les ha explicado el peso del sector tecnológico en la ciudad de Sevilla y las oportunidades que ofrece tanto Sevilla Tech Park como, en un futuro, el distrito tecnológico del Higuerón.