Todo lo que debes saber sobre las manifestaciones que Sevilla prepara para el 8M: quién convoca, horarios y recorrido

Una niña con un cartel en el que pone "A sociedad machista educación feminista" en la manifestación del 8M (Día Internacional de la Mujer), en Madrid a 8M de 2020. Europa Press

El color morado volverá a dominar las calles de Sevilla con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. La capital andaluza se prepara para varios días de movilizaciones y actos reivindicativos en los que miles de personas saldrán a la calle para exigir igualdad real, denunciar la violencia machista y reclamar derechos pendientes.

Las actividades comenzarán el viernes 6 de marzo con una huelga estudiantil feminista impulsada por el Sindicato de Estudiantes y la organización Libres y Combativas.

Ambas entidades han convocado una concentración a las 12:00 horas en la Plaza Nueva con el objetivo de protestar contra la violencia de género, mostrar su rechazo a la extrema derecha y reclamar al Gobierno medidas que, según defienden, garanticen avances efectivos en materia de igualdad.

La jornada reivindicativa continuará el sábado 7 de marzo. A partir de las 12:00 horas, la Asamblea Feminista Unitaria —que reúne a más de 40 colectivos— ha convocado una concentración frente a la Plaza Virgen de los Reyes bajo el lema 'Este es mi cuerpo, hasta que la dignidad se haga costumbre'.

El domingo 8 de marzo, día central de la conmemoración, habrá dos grandes manifestaciones en la ciudad.

Por un lado, la organizada por la Asamblea Feminista Unitaria arrancará a las 12:00 horas desde la Torre Pelli. El recorrido avanzará por el Puente del Cachorro y el Paseo Colón hasta concluir ante el Palacio de San Telmo.

Desde la organización señalan que la movilización también pretende denunciar el crecimiento de discursos machistas y de extrema derecha, además de visibilizar las distintas formas de violencia que siguen sufriendo las mujeres y las personas del colectivo LGTBIQ+.

De forma simultánea, el Movimiento Feminista de Sevilla —formado por más de 30 colectivos— iniciará otra marcha desde la Plaza Nueva en dirección a la Alameda de Hércules, donde finalizará a la altura del Centro Cívico Las Sirenas. La convocatoria se realizará bajo el lema 'Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos'.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la igualdad salarial efectiva, una representación paritaria en todos los ámbitos, una sanidad pública con perspectiva feminista, la despenalización total del aborto, la abolición de la prostitución y un sistema educativo laico basado en la coeducación.